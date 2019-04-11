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Магнітні бурі вже на порозі: як захистити організм в квітні

STYLERЖиття    11.04.2019 - 16:47
Магнітні бурі вже на порозі: як захистити організм в квітні
Магнітні бурі в квітні (Колаж РБК-Україна)

Експерти попереджають про сильні магнітні коливання в найближчі дні

У квітні очікуються дві потужні магнітні бурі, які можуть істотно відбитися на самопочутті українців. Проміжок між ними невеликий – всього 6 днів і фахівці зазначають, що в ці дні геомагнітна обстановка буде не дуже спокійною. Медики розповіли, що потрібно зробити, щоб знизити негативний вплив на організм в такий період.

Перша сильна магнітна буря накриє Землю вже у п'ятницю, 12 квітня. Її пік припаде на обідній час. Наступна магнітна буря прийде вже в наступний четвер, 18 квітня. І вона також очікується дуже сильною.

Лікарі пояснюють, що в зону ризику потрапляють люди зі слабким імунітетом і навесні кількість таких людей збільшується. Також магнітні бурі небезпечні для тих, у кого є хронічні захворювання.

У квітні очікуються сильні магнітні бурі та їхній вплив можуть відчути навіть ті, хто раніше не відчували змін атмосфери Землі. У ці дні можуть бути перепади настрою, дратівливість, безсоння, запаморочення.

Магнітні бурі вже на порозі: як захистити організм в квітні

Магнітні бурі впливають на самопочуття (Колаж РБК-Україна)

Лікарі рекомендують відкласти всі важкі справи, більше дихати свіжим повітрям, пити воду і тримати під руками необхідні ліки. Також не варто налягати на жирне, солоне і алкоголь. Необхідно нормально висипатися та включити в раціон більше фруктів і овочів.

У спілкуванні з оточуючими варто бути стриманішим, не піддаватися на провокації і не вступати в конфлікти. Людям із захворюваннями серцево-судинної системи, гіпертонікам і діабетикам варто уважніше поставитися до свого самопочуття і можливо запланувати візит до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи попередили про небезпечний період у квітні.

А також розповідали про те, що названі найнебезпечніші дні у квітні, які не підходять для важливих справ і розмов.

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