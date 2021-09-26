Магнитные бури в октябре 2021: полный список опасных дат

Что такое магнитные бури

Это периоды, во время которых нарушается магнитосфера Земли. В такие дни происходит очень эффективный обмен энергии солнечного ветра с космической средой, которая окружает планету.

Воздействие может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. У людей может ухудшаться самочувствие, снижаться концентрация, память и восприятие. Может быть раздражительность и апатия. Во время сильных бурь возникают сбои в работе техники.

Календарь магнитных бурь в октябре 2021

1 октября – ожидаются слабые магнитные потоки. Возможно ухудшение самочувствия, головные боли, обострение хронических заболеваний.

5 октября – магнитная буря средней интенсивности

10 октября – магнитные потоки средней интенсивности

29 октября – незначительные магнитные потоки

30 октября – затяжная буря средней или слабой интенсивности

Как действует магнитная буря на человека

При слабых магнитных колебаниях ухудшение самочувствия могут почувствовать только метеочувствительные люди, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

Магнитные бури средней интенсивности или слабые, но затяжные, могут вызвать проблемы со сном, головные боли, нарушение концентрации, скачки давления, повышенное состояние усталости, апатию, агрессию, психологические расстройства.

Как пережить магнитные бури

Снизить физические нагрузки – меньше тренироваться, не планировать на эти дни дела, которые связаны с перенапряжением

Полноценно высыпаться, соблюдать привычный режим дня и спать не менее 8 часов в сутки

Избегать стрессовых ситуаций и выяснения отношений

Отложить выполнение сложных умственных задач

Поддерживать правильный рацион питания и баланс воды. Кофе, алкоголь, жирную и вредную пищу лучше исключить полностью. Можно пить травяные чаи и употреблять больше фруктов.

Гулять на свежем воздухе не мене 1 часа в день

Утром можно принять контрастный душ, а вечером сделать ванну с травами или маслами

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.