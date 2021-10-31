Магнитные бури в ноябре 2021: какие дни будут самыми опасными

По предварительному прогнозу ученых, магнитных бурь в ноябре будет несколько. Первый всплеск ожидается 2 ноября. Эта буря будет низкой интенсивности. Более сильная ожидается с 5 по 7 ноября. Пик этой бури придется на 6 ноября. В эти дни возможно ухудшение самочувствия и головные боли.

Середина ноября будет спокойной и следующая буря накроет Землю в период с 15 по 18 ноября. Она тоже будет средней интенсивности и опасным днем станет только 16 ноября.

Еще одна небольшая буря ожидается в конце месяца – 29 ноября. Она будет средней интенсивности, но может вызвать ухудшение самочувствия.

Какие неприятности со здоровьем вызывает магнитная буря

Упадок сил

Головные боли

Ухудшение настроения

Нарушения сна

Перепады давления

Учащенное сердцебиение

Невозможность сконцентрироваться

Быстрая утомляемость

Повышенная эмоциональность и раздражительность

Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В первую очередь, в такие дни стоит снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Больше отдыхать, ни конфликтовать, ни перегружать свой организм.

Постарайтесь не менее двух часов в день проводить на свежем воздухе

В рационе избегайте жирной, жареной, острой и вредной пищи. Не злоупотребляйте алкоголем, не курите и не налегайте на кофе и другие напитки с кофеином.

Постарайтесь полноценно высыпаться, делать зарядку.

Принимайте успокаивающую ванну перед сном, а утром – контрастный душ.

Физические упражнения важны, но не стоит выматывать себя в спортзалах.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, контролировать свое состояние и держать под руками необходимые лекарства.