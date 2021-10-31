Магнитные бури в ноябре 2021: какие дни будут самыми опасными

Магнитные бури способны причинить немало проблем. Это явление происходит из-за нарушения магнитосферы Земли при слишком эффективном обмене энергии солнечного ветра с космической средой. От такого воздействия у людей ухудшается самочувствие, а техника может давать сбои в работе.
Какие дни в ноябре будут самыми опасными и как снизить воздействие магнитной бури на организм – читайте в материале ниже.
По предварительному прогнозу ученых, магнитных бурь в ноябре будет несколько. Первый всплеск ожидается 2 ноября. Эта буря будет низкой интенсивности. Более сильная ожидается с 5 по 7 ноября. Пик этой бури придется на 6 ноября. В эти дни возможно ухудшение самочувствия и головные боли.
Середина ноября будет спокойной и следующая буря накроет Землю в период с 15 по 18 ноября. Она тоже будет средней интенсивности и опасным днем станет только 16 ноября.
Еще одна небольшая буря ожидается в конце месяца – 29 ноября. Она будет средней интенсивности, но может вызвать ухудшение самочувствия.
В первую очередь, в такие дни стоит снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку. Больше отдыхать, ни конфликтовать, ни перегружать свой организм.
Постарайтесь не менее двух часов в день проводить на свежем воздухе
В рационе избегайте жирной, жареной, острой и вредной пищи. Не злоупотребляйте алкоголем, не курите и не налегайте на кофе и другие напитки с кофеином.
Постарайтесь полноценно высыпаться, делать зарядку.
Принимайте успокаивающую ванну перед сном, а утром – контрастный душ.
Физические упражнения важны, но не стоит выматывать себя в спортзалах.
Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, контролировать свое состояние и держать под руками необходимые лекарства.
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