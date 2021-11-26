Магнитные бури накроют Землю дважды: как уберечься от головной боли

Так, солнечная активность не будет высокой, но сможет навредить пожилым, людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями.

По прогнозу специалистов, магнитная буря 27 и 28 ноября будет умеренная – не более 4 уровней по КР. Поэтому воздействие геомагнитных волн будет не сильным.

Магнитные бури в ноябре 2021

Как магнитная буря может навредить организму

В зону риска метеоудара могут попасть беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.

Как уберечься от магнитных бурь