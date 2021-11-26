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Магнитные бури накроют Землю дважды: как уберечься от головной боли

Автор: Тетяна Самарук

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю в последние выходные месяцы – 27 и 28 ноября. Волны будут умеренные, однако смогут ухудшить самочувствие многим людям.

Как помочь организму справиться с магнитной бурей - читай в материале Styler ниже.

Так, солнечная активность не будет высокой, но сможет навредить пожилым, людям с метеозависимостью и хроническими заболеваниями.

По прогнозу специалистов, магнитная буря 27 и 28 ноября будет умеренная – не более 4 уровней по КР. Поэтому воздействие геомагнитных волн будет не сильным.

Магнитные бури в ноябре 2021

Как магнитная буря может навредить организму

В зону риска метеоудара могут попасть беременные женщины, маленькие дети и пожилые люди. Наибольшее влияние могут получить люди, имеющие проблемы с сердцем или сосудами. У них может болеть голова, суставы и могут возникнуть проблемы с давлением, сердцем и сном.

Как уберечься от магнитных бурь

  • снизьте уровень стресса еще до начала или во время магнитных бурь;
  • проводить больше времени на свежем воздухе;
  • заранее позаботьтесь о наличии лекарственных препаратов;
  • гуляйте на свежем воздухе и выпейте успокаивающий травяной чай.

Ранее мы сообщали, что NASA проведет испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов.

Также мы писали, что врач рассказала, кому особенно опасно есть глютен в выпечке.

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Магнитная буря