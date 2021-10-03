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Магнитные бури накроют дважды за неделю: как уберечься от головной боли

Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю через несколько дней. Этот метеоудар будет средней интенсивности, но многие люли почувствуют ухудшение самочувствия.

Как уберечь организм от воздействия магнитной бури, и в какие дни нужно поберечь здоровье – читайте в материале ниже.

По прогнозу экспертов, в ближайшую неделю ожидается сразу две магнитные бури. Первая накроет Землю во вторник, 5 октября. Вторая – в воскресенье, 10 октября. Обе бури будут средней интенсивности, четвертого уровня.

Такая буря может вызвать небольшое ухудшение здоровья и такие симптомы:

  • Головная боль
  • Сонливость, нарушение сна
  • Апатия, раздражительность, нестабильная эмоциональность
  • Тахикардия и скачки артериального давления
  • Апатия, нарушение концентрации, упадок сил
  • Обострение хронических заболеваний

Магнитные бури в начале октября

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В первую очередь, стоит снизить физическую и эмоциональную нагрузку. е стоит изнурять себя упражнениями в зале, отправляться в дальние поездки или заниматься умственным, или физическим трудом на пределе своих возможностей.

Стоит соблюдать распорядок дня, полноценно высыпаться и делать по утрам зарядку.

Взбодриться утром поможет контрастный душ, а вечером поможет расслабиться – ванна с аромамаслами и травами.

Из рациона стоит исключить острую, соленую, вредную пищу и алкоголь. Кофе и чай нужно употреблять в умеренных количествах и отдавать предпочтение напиткам с травами, морсам и компотам.

Желательно погулять на свежем воздухе, но избегать попадания прямых солнечных лучей. Если есть возможность провести этот день за городом – то стоит ее использовать.

Не стоит ввязываться в выяснение отношения, ссоры и конфликты.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, избегать перенапряжения и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, что появился календарь магнитных бурь на октябрь 2021 года.

А также мы рассказывали о том, как помочь своему организму справиться с резкими перепадами погоды.

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Магнитная буря