Магнитные бури в начале апреля: когда могут быть головные боли

Сильная магнитная буря начнется в четверг, 31 марта. Она продлится до 2 апреля, пик этой бури ожидается 1 апреля. Уровень этой бури будет высоким, а значит недомогание почувствуют многие люди на планете.

Следующую бурю специалисты прогнозируют 7 апреля. Она будет средней интенсивности.

Какие проблемы могут быть в дни магнитной бури:

Сонливость или бессонница

Головная боль, головокружение

Скачки артериального давления и учащенное сердцебиение

Повышенная утомляемость

Раздражение и агрессивность, раздражительность, склонность к депрессиям и перепадам настроения

Боль в мышцах и суставах

Обострение хронических заболеваний

Как снизить воздействие магнитных бурь на организм

Медики рекомендуют в такие дни избегать сильной физической и психоэмоциональной нагрузки, больше гулять на свежем воздухе, высыпаться и полноценно питаться.

От крепких алкогольных напитков, острых и соленых блюд стоит отказаться. Кофе и энергетические напитки – снизить в рационе, заменить их травяными чаями и пить достаточное количество воды.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.