Магнітні бурі на початку квітня: коли можуть бути головні болі

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей і викликати неприємні відчуття. Це відбувається через спалахи темних плям на сонці, а частинки потрапляють в атмосферу Землі й саме це викликає геомагнітні коливання.
Фахівці попереджають про магнітні бурі та назвали несприятливі дні. Коли може боліти голова – читайте нижче.
Сильна магнітна буря почнеться в четвер, 31 березня. Вона триватиме до 2 квітня, пік цієї бурі очікується 1 квітня. Рівень цієї бурі буде високим, а значить нездужання відчують багато людей на планеті.
Наступну бурю фахівці прогнозують 7 квітня. Вона буде середньої інтенсивності.
Які проблеми можуть бути в дні магнітної бурі:
Як знизити вплив магнітних бур на організм
Медики рекомендують в такі дні уникати сильного фізичного і психоемоційного навантаження, більше гуляти на свіжому повітрі, висипатися і повноцінно харчуватися.
Від міцних алкогольних напоїв, гострих і солоних страв варто відмовитися. Кава та енергетичні напої – знизити в раціоні, замінити їх трав'яними чаями та пити достатню кількість води.
Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що названі всі несприятливі дати у квітні 2022.
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