Магнитные бури в начале апреля: когда могут быть головные боли
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей и вызывать неприятные ощущения. Это происходит из-за вспышек темных пятен на Солнце, а частицы попадают в атмосферу Земли и именно это вызывает геомагнитные колебания.
Специалисты предупреждают о магнитных бурях и назвали неблагоприятные дни. Когда может болеть голова – читайте ниже.
Сильная магнитная буря начнется в четверг, 31 марта. Она продлится до 2 апреля, пик этой бури ожидается 1 апреля. Уровень этой бури будет высоким, а значит недомогание почувствуют многие люди на планете.
Следующую бурю специалисты прогнозируют 7 апреля. Она будет средней интенсивности.
Какие проблемы могут быть в дни магнитной бури:
- Сонливость или бессонница
- Головная боль, головокружение
- Скачки артериального давления и учащенное сердцебиение
- Повышенная утомляемость
- Раздражение и агрессивность, раздражительность, склонность к депрессиям и перепадам настроения
- Боль в мышцах и суставах
- Обострение хронических заболеваний
Как снизить воздействие магнитных бурь на организм
Медики рекомендуют в такие дни избегать сильной физической и психоэмоциональной нагрузки, больше гулять на свежем воздухе, высыпаться и полноценно питаться.
От крепких алкогольных напитков, острых и соленых блюд стоит отказаться. Кофе и энергетические напитки – снизить в рационе, заменить их травяными чаями и пить достаточное количество воды.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что названы все неблагоприятные даты в апреле 2022.
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