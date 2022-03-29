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Магнитные бури в начале апреля: когда могут быть головные боли

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 18:57
Магнитные бури в начале апреля: когда могут быть головные боли Фото: Магнитные бури в начале апреля (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей и вызывать неприятные ощущения. Это происходит из-за вспышек темных пятен на Солнце, а частицы попадают в атмосферу Земли и именно это вызывает геомагнитные колебания.

Специалисты предупреждают о магнитных бурях и назвали неблагоприятные дни. Когда может болеть голова – читайте ниже.

Сильная магнитная буря начнется в четверг, 31 марта. Она продлится до 2 апреля, пик этой бури ожидается 1 апреля. Уровень этой бури будет высоким, а значит недомогание почувствуют многие люди на планете.

Следующую бурю специалисты прогнозируют 7 апреля. Она будет средней интенсивности.

Какие проблемы могут быть в дни магнитной бури:

  • Сонливость или бессонница
  • Головная боль, головокружение
  • Скачки артериального давления и учащенное сердцебиение
  • Повышенная утомляемость
  • Раздражение и агрессивность, раздражительность, склонность к депрессиям и перепадам настроения
  • Боль в мышцах и суставах
  • Обострение хронических заболеваний

Как снизить воздействие магнитных бурь на организм

Медики рекомендуют в такие дни избегать сильной физической и психоэмоциональной нагрузки, больше гулять на свежем воздухе, высыпаться и полноценно питаться.

От крепких алкогольных напитков, острых и соленых блюд стоит отказаться. Кофе и энергетические напитки – снизить в рационе, заменить их травяными чаями и пить достаточное количество воды.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что названы все неблагоприятные даты в апреле 2022.

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