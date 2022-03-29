Магнітні бурі на початку квітня: коли можуть бути головні болі

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей і викликати неприємні відчуття. Це відбувається через спалахи темних плям на сонці, а частинки потрапляють в атмосферу Землі й саме це викликає геомагнітні коливання.

Фахівці попереджають про магнітні бурі та назвали несприятливі дні. Коли може боліти голова – читайте нижче.

Сильна магнітна буря почнеться в четвер, 31 березня. Вона триватиме до 2 квітня, пік цієї бурі очікується 1 квітня. Рівень цієї бурі буде високим, а значить нездужання відчують багато людей на планеті.

Наступну бурю фахівці прогнозують 7 квітня. Вона буде середньої інтенсивності.

Які проблеми можуть бути в дні магнітної бурі:

Сонливість або безсоння

Головний біль, запаморочення

Скачки артеріального тиску і прискорене серцебиття

Підвищена стомлюваність

Роздратування та агресивність, дратівливість, схильність до депресій і перепадів настрою

Біль у м'язах і суглобах

Загострення хронічних захворювань

Як знизити вплив магнітних бур на організм

Медики рекомендують в такі дні уникати сильного фізичного і психоемоційного навантаження, більше гуляти на свіжому повітрі, висипатися і повноцінно харчуватися.

Від міцних алкогольних напоїв, гострих і солоних страв варто відмовитися. Кава та енергетичні напої – знизити в раціоні, замінити їх трав'яними чаями та пити достатню кількість води.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.