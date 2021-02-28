Магнитные бури в марте будут штормить очень сильно: названы опасные даты

Магнитные бури в марте могут причинить серьезные неудобства людям с повышенной метеочувствительностью. Первый весенний месяц обычно сам по себе сложный из-за перепадов погоды и нехваткой витаминов. Однако в этом году добавятся еще и сильные геомагнитные колебания.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, ожидается две очень сильные вспышки и пять более умеренных.
Первая магнитная буря уровня G1 накроет Землю 1 марта. Ее воздействие начнет проявляться в воскресенье, 28 марта и отголоски люди будут чувствовать 2 марта, во вторник.
Следующая буря будет умеренная, но достаточная, чтобы у людей болели головы и ухудшилось самочувствие. Она ожидается 6 марта.
12-13 марта прогнозируется средняя магнитная буря, но она будет затяжная. Это причинит ухудшение самочувствия и настроения у многих людей.
15 марта Землю снова накроет магнитной бурей средней интенсивности.
А 18-19 марта ожидается сильная магнитная буря уровня G1. В эти дни ухудшение самочувствия и нарушение режима могут почувствовать даже те, кто не склонен к метеозависимости. 20 марта буря пойдет на спад, но этот день еще будет тяжелым для метеозависимых людей.
График магнитных бурь на март 2021
Медики рекомендуют придерживаться правильного распорядка дня и соблюдать график полноценного сна. Накануне магнитных бурь ложиться спать немного раньше.
Рацион питания должен быть сбалансированным и насыщенным. Кофеин и алкогольные напитки стоит снизить до минимальной дозы, а жирную и тяжелую пищу – исключить полностью. Воды и травяного чая – увеличить.
Полезны прогулки на свежем воздухе, особенно под солнечными лучами, но и в плохую погоду отказываться от прогулок не стоит.
Для нервной системы можно принять вечером расслабляющую ванную с ароматическими маслами, а утром – контрастный душ. Можно сходить поплавать в бассейн.
Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом и обязательно держать под руками необходимые лекарства и телефон.
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