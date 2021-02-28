Магнитные бури в марте будут штормить очень сильно: названы опасные даты

График магнитных бурь на март 2021

Первая магнитная буря уровня G1 накроет Землю 1 марта. Ее воздействие начнет проявляться в воскресенье, 28 марта и отголоски люди будут чувствовать 2 марта, во вторник.

Следующая буря будет умеренная, но достаточная, чтобы у людей болели головы и ухудшилось самочувствие. Она ожидается 6 марта.

12-13 марта прогнозируется средняя магнитная буря, но она будет затяжная. Это причинит ухудшение самочувствия и настроения у многих людей.

15 марта Землю снова накроет магнитной бурей средней интенсивности.

А 18-19 марта ожидается сильная магнитная буря уровня G1. В эти дни ухудшение самочувствия и нарушение режима могут почувствовать даже те, кто не склонен к метеозависимости. 20 марта буря пойдет на спад, но этот день еще будет тяжелым для метеозависимых людей.

График магнитных бурь на март 2021

Основные нарушения, которые вызывает магнитная буря:

Нарушение концентрации и спад работоспособности

Раздражительность, апатия, ухудшение настроения

Головная боль, мигрени

Сонливость и нарушения сна

Общее ухудшение самочувствия

Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, скачки давления

Агрессивность, конфликтность, замкнутость

Сильная усталость, физическая и эмоциональная

Ухудшение психических и психологических расстройств, обострение депрессии

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Медики рекомендуют придерживаться правильного распорядка дня и соблюдать график полноценного сна. Накануне магнитных бурь ложиться спать немного раньше.

Рацион питания должен быть сбалансированным и насыщенным. Кофеин и алкогольные напитки стоит снизить до минимальной дозы, а жирную и тяжелую пищу – исключить полностью. Воды и травяного чая – увеличить.

Полезны прогулки на свежем воздухе, особенно под солнечными лучами, но и в плохую погоду отказываться от прогулок не стоит.

Для нервной системы можно принять вечером расслабляющую ванную с ароматическими маслами, а утром – контрастный душ. Можно сходить поплавать в бассейн.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить физическую и эмоциональную нагрузку, больше отдыхать, дышать свежим воздухом и обязательно держать под руками необходимые лекарства и телефон.