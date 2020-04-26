Магнитные бури в мае: Украину накроет сильный шторм

Магнитные бури в мае 2020 года накроют жителей планеты четыре раза и по словам специалистов, ожидаются три шторма и одна средней силы.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сильная магнитная буря ожидается в конце апреля, 27 числа. Следующая будет уже в начале мая, 4, 5 и 6 числа. Так как она будет затяжная, то ухудшение самочувствия могут почувствовать даже те, кто не страдает метеозависимостью. Возможны головные боли, слабость, сонливость, раздражительность и апатия.

Следующие волны, по данным экспертов, накроют Землю в конце месяца – 23 и 29 мая.

Как объясняют специалисты, магнитная буря – это слабые или средней силы магнитные колебания. Чаще всего на них реагируют метеозависимые люди, а также те, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические проблемы, повышенное артериальное давление.

График магнитных бурь в мае 2020 года

В дни магнитных бурь стоит отказаться от жирной и острой пищи, исключить из рациона алкоголь, крепкий кофе заменить чаем. Очень важно для нормализации самочувствия хорошо высыпаться, дышать свежим воздухом, поменьше нервничать и не перегружать организм дополнительными физическими напряжениями.

Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью и держать под руками необходимые препараты, а по необходимости – проконсультироваться с лечащим врачом.

Напомним, ранее мы писали о том, что специалисты дали календарь магнитных бурь на апрель 2020 года.