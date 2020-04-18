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Магнитная буря накроет Землю: названа дата сильного метеошторма

STYLERЖизнь    18.04.2020 - 12:38
Магнитная буря накроет Землю: названа дата сильного метеошторма
Магнитные бури в апреле 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты предупредили, что магнитная буря затянется на несколько дней

Магнитных бурь в апреле будет немного, но эксперты утверждают, что одна из них может оказаться намного сильнее, чем предполагалось ранее.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, ближайшая магнитная буря накроет землю в следующие выходные, 26 апреля. Как отмечают специалисты, буря будет достаточно мощной и можно говорить о метеоударе, который продлится не менее двух дней – 26 и 27 апреля.

Ухудшение самочувствия метеозависимые люди могут почувствовать накануне, 24 и 25 апреля. Также возможны последствия в виде головных болей, раздражительности и общего ухудшения самочувствия после бури – 28 апреля.

Специалисты рекомендуют в эти дни ограничить физическую активность, перенести поездки и плановые хирургические вмешательства. Для общего состояния нужно хорошо высыпаться, больше дышать свежим воздухом, правильно питаться и пить много жидкости.

Магнитная буря накроет Землю: названа дата сильного метеошторма

Магнитные бури в апреле (ФИАН)

Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью, держать под руками необходимые препараты и не перегружать себя.

Кроме того, в эти дни возможна излишняя эмоциональность, раздражительность, ухудшение настроения. Стоит сдерживаться от конфликтов, ссор и не реагировать на агрессивное поведение окружающих.

Следующая магнитная буря по прогнозу экспертов, накроет Землю в начале мая. 5 мая метеочувствительные люди могут почувствовать ухудшение самочувствие, усталость, раздражение и головные боли.

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог рассказала, как избавиться от метеозависимости навсегда.

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