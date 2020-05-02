Магнитные бури в мае 2020: Украину накроет серия метеоударов

Магнитные бури в мае 2020 накроют Украину четыре раза. По словам экспертов, метеоудары стоит ожидать в начале и во второй половине месяца. Геомагнитная обстановка с 7 по 22 мая будет довольно спокойной. Но при этом нас ожидают несколько магнитных бурь средней силы и одна мощная в конце месяца.

Как сообщают метеорологи, в мае украинцев ждет четыре магнитных бури:

4-6 мая – средней силы буря, пик которой придется на 5-е число (эксперты оценивают предстоящий метеоудар в 4 балла);

23 мая – слабое геомагнитное волнение;

28 мая – сильная магнитная буря, воздействие которой ощутят даже здоровые люди;

29 мая – геомагнитное волнение, являющееся продолжением бури предыдущего дня.

По данным лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, самая сильная магнитная буря ожидается в конце апреля, 27 числа.

Как сообщают медики, в те дни, когда солнце особо активно, будет полезным сократить физическую активность, следить за питанием, побольше пить воды. Также врачи рассказали, что пугаться нарушений сна в такие дни не стоит. Из-за магнитной активности может снизиться концентрация, повыситься раздражительность и ухудшиться самочувствие. По окончании геомагнитной активности, самочувствие вернется в норму.

Людям с хроническими заболеваниями стоит внимательнее отнестись к своему здоровью и держать под руками необходимые препараты, а по необходимости – проконсультироваться с лечащим врачом.

Напомним, что ранее была названа дата сильного метеошторма.