Магнитные бури в июле 2020: эксперты назвали дату нового метеоудара

В конце июля ожидается затяжная магнитная буря
Магнитные бури в июле не принесли сильного воздействия на самочувствие людей, так как их было немного. Также они были не очень сильным и воздействие геомагнитной обстановки могли почувствовать только люди, склонные к метеочувствительности.
Несмотря на то, что июль считается самым жарким месяцем, геомагнитная обстановка баловала жителей планеты своим спокойствием. Однако в конце месяца возможна достаточно мощная вспышка, которая может сильно повлиять на настроение и самочувствие людей.
Как отмечают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, магнитные бури ожидаются в конце июля, 27 и 28 июля. Воздействие будет средней мощности, но в эти дни возможны головные боли, ухудшение самочувствия, раздражительность и снижение работоспособности.
В такие дни нужно:
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