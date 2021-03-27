Магнитные бури будут идти одна за другой: названы даты самых опасных дней

Магнитные бури в конце марта

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю уже в воскресенье, 28 марта. Она будет длиться три дня подряд – до 30 марта. Уровень этой магнитной бури – G1, 5 баллов. А это значит, что самочувствие будет ухудшаться у многих жителей на планете.

Особенно опасно сочетание этой магнитной бури с резким перепадом погоды и наступлением полнолуния. Все эти факторы могут подействовать не самым лучшим образом на здоровье людей.

Магнитные бури в апреле

Первая магнитная буря в апреле ожидается 2 числа. Она будет средней интенсивности, но головная боль, ухудшение самочувствия и апатия будут присутствовать.

Следующая магнитная буря придет 8 апреля и ее пик ожидается 10 апреля. Длительность этого шторма – 3 дня и самая высокая интенсивность ожидается 10 апреля. Она достигнет уровня 5 баллов.

После этого магнитная буря накроет Землю 16-17 апреля. Эта буря снова станет очень интенсивной и достигнет уровня 5 баллов – G1. Это значит, что ухудшение самочувствие два дня будет сопровождать многих жителей планеты.

Магнитные бури в конце марта - начале апреля

Как магнитные бури влияют на людей

Такие резкие перепады и каскады магнитных бурь могут подействовать даже на совершенно здоровых людей. Могут быть проблемы со сном, ощущение сильной усталости, нарушение работоспособности, раздражительность, скачки артериального давления, головные боли, сонливость и ухудшение хронических заболеваний.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

Специалисты рекомендуют придерживаться распорядка дня, снизить активность и не перенапрягать организм.