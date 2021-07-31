Магнитные бури в августе 2021: названы самые опасные дни для здоровья

Магнитные бури способны причинить немало хлопот с самочувствием не только метеозависимым людям, но и тем, у кого со здоровьем все в порядке. Бури отличаются интенсивностью, частотой и могут усиливаться в зависимости от погодных условий.
Какие дни в августе будут самыми опасными и как снизить воздействие магнитных бурь на организм – читайте в нашем материале ниже.
По прогнозу специалистов, август станет довольно напряженным месяцем. Магнитных бурь будет много и идти они будут порой одна за другой. Первая волна накроет Землю 2-3 августа. Эта буря будет небольшая и ухудшение самочувствия могут почувствовать только метеозависимые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Вторая буря будет более интенсивная, она ожидается 10 августа. Влияние этой бури будет более сильное, возможно ухудшение самочувствия, головные боли, скачки давления и проблемы с хроническими заболеваниями.
Самая сильная магнитная буря ожидается во второй половине месяца – с 16 по 20 августа. Ее воздействие почувствуют даже те, кто не склонен к метеозависимости.
Небольшая буря ожидается в конце месяца – 29 августа. Она будет средней интенсивности и может спровоцировать боли в мышцах, головные боли, скачки давления и эмоциональные перепады.
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