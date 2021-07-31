Магнітні бурі в серпні 2021: названі найнебезпечніші дні для здоров'я

Магнітні бурі здатні заподіяти чимало клопоту з самопочуттям не тільки метеозалежним людям, а й тим, у кого зі здоров'ям все в порядку. Бурі відрізняються інтенсивністю, частотою і можуть посилюватися в залежності від погодних умов.
Які дні в серпні будуть найнебезпечнішими і як знизити вплив магнітних бур на організм – читайте в нашому матеріалі нижче.
За прогнозом фахівців, серпень стане досить напруженим місяцем. Магнітних бур буде багато і йти вони будуть часом одна за одною. Перша хвиля накриє Землю 2-3 серпня. Ця буря буде невелика і погіршення самопочуття можуть відчути тільки метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями.
Друга буря буде більш інтенсивна, вона очікується 10 серпня. Вплив цієї бурі буде більш сильним, можливе погіршення самопочуття, головні болі, стрибання тиску і проблеми з хронічними захворюваннями.
Найсильніша магнітна буря очікується в другій половині місяця - з 16 по 20 серпня. Її вплив відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.
Невелика буря очікується в кінці місяця - 29 серпня. Вона буде середньої інтенсивності та може спровокувати болі в м'язах, головні болі, стрибання тиску й емоційні перепади.
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