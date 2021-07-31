Магнітні бурі в серпні 2021: названі найнебезпечніші дні для здоров'я

Графік магнітних бур на серпень

За прогнозом фахівців, серпень стане досить напруженим місяцем. Магнітних бур буде багато і йти вони будуть часом одна за одною. Перша хвиля накриє Землю 2-3 серпня. Ця буря буде невелика і погіршення самопочуття можуть відчути тільки метеозалежні люди та люди з хронічними захворюваннями.

Друга буря буде більш інтенсивна, вона очікується 10 серпня. Вплив цієї бурі буде більш сильним, можливе погіршення самопочуття, головні болі, стрибання тиску і проблеми з хронічними захворюваннями.

Найсильніша магнітна буря очікується в другій половині місяця - з 16 по 20 серпня. Її вплив відчують навіть ті, хто не схильний до метеозалежності.

Невелика буря очікується в кінці місяця - 29 серпня. Вона буде середньої інтенсивності та може спровокувати болі в м'язах, головні болі, стрибання тиску й емоційні перепади.

Які симптоми викликає магнітна буря

Головний біль, запаморочення

Загальне погіршення самопочуття, стрибання артеріального тиску

Сонливість, порушення сну, безсоння

Дратівливість, агресія, апатія, неможливість сконцентруватися

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в дні магнітних бур