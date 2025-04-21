Магнітні бурі знову вдарять: коли очікується пік шторму та як вберегти здоров'я

Магнітні бурі в останній декаді квітня принесуть нам ще декілька пікових днів з геоштормом. Очікується потужна магнітна буря, яка спричинить погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті й може викликати збій у роботі техніки та зв'язку.
Коли прогнозуються магнітні бурі найближчого тижня та як можна захистити себе від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
21 квітня (понеділок) - помірна магнітна буря з К-індекс 4. Ближче до вечора ситуація почне змінюватися, а геомагнітна активність посилюватися. Можливе нездужання та головні болі.
22 квітня (вівторок) - сильна магнітна буря рівня G2 з К-індекс 6. Така буря викликає погане самопочуття у багатьох людей, сонливість, головні болі, спад активності.
23 квітня (середа) - пік магнітної бурі, яка досягне G3 (К-індекс 7). Можливий вплив не тільки на самопочуття людей, а й на роботу техніки та зв'язку.
24 квітня (четвер) - геомагнітна активність почне знижуватися, але більшу частину дня показники будуть триматися на рівні G-2 (К-індекс 5-6). Самопочуття у багатьох людей буде не дуже добрим.
25 квітня (п'ятниця) - помірна геомагнітна ситуація на рівні G1 (К-індекс 4). Можливі емоційні перепади, сильна втома, зниження концентрації, слабкість.
26 квітня (субота) - геомагнітне поле стабілізується, очікується не більше К-індекс 2
Варто зазначити, що усі прогнози вчених - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися навіть до декількох разів на добу. Тому науковці радять слідкувати за інформацією та попередженнями.
Це реакція магнітного поля Землі на викиди сонячної плазми. Вона викликає збурення, які можуть впливати на електроніку, зв’язок, а також - на біологічні процеси в тілі людини.
Науково доведено, що магнітні бурі впливають на самопочуття людини та життєдіяльність. У першу чергу, зміни у геомагнітній ситуації відчувають літні люди, люди з метеочутливістю, немовлята та люди з хронічними захворюваннями.
При сильних магнітних бурях, від К-індекс 4 та вище, погіршення самопочуття можуть відчувати багато людей на планеті.
Основні симптоми:
Чим вище показники магнітної бурі - тим більше симптомів може виникати у людини. При дуже сильних магнітних бурях також спостерігається збій у роботі техніки, особливо у засобів зв'язку - мобільний та радіо зв'язок, супутники, GPRS.
Лікарі на такі дні завжди дають пацієнтам загальні рекомендації:
Якщо стан здоров'я значно погіршується - звертатися за допомогою лікарів
Вас може зацікавити:
Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center