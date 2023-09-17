Магнітні бурі затягнуться на кілька днів: названо нові дати

Сильні магнітні бурі К-індексу 6 охопили планету. Такі спалахи можуть вплинути на життєдіяльність людини та спричинити погіршення здоров'я. За прогнозом спеціалістів, магнітні бурі затягнуться до 19 вересня.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря або сонячні спалахи - це потужні сплески енергії, що походять від Сонця. Вони відбуваються, коли лінії магнітного поля Сонця напружуються та ламаються, що призводить до масивних вибухів на Сонці.

Сонячні спалахи (також Сонячна буря або Геомагнітна буря) - це внутрішні реакції Сонця у вигляді викидів сонячної маси, спалахів на поверхні та інших дій, внаслідок яких енергія розсіюється від Сонця у всіх напрямках, включаючи Землю. А зіткнувшись із її магнітосферою, провокує геомагнітну активність.

Енергія складається з заряджених частинок, таких як протони та електрони, що рухаються у просторі з надзвичайно високими швидкостями. Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють із нашим магнітним полем та атмосферою, що призводить до різних ефектів.

Ці ефекти можна побачити у формі полярних сяйв, відключення радіозв'язку, збоїв у роботі супутників та збоїв у електромережах.

Коли очікуються магнітні бурі

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, сильна магнітна буря накрила Землю ще 15 вересня. Рівень цієї бурі споконвічно відповідав К-індексу 7, що означає дуже сильну бурю червоного рівня.

З 16 вересня К-індекс знизився до 6 і зараз перебуває на цьому рівні. Буря триватиме 17, 18 та 19 вересня. За даними фахівців, лише 19 вересня К-індекс знизиться до 5, що також відповідає показникам бурі червоного рівня.

Прогноз магнітних бур (скриншот)

Як впливає магнітна буря на людину

Існує чимало досліджень, що підтверджують вплив магнітних бур на самопочуття людини.

Найбільшу небезпеку такі бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза захисним екраном земної атмосфери. Вони можуть зазнавати впливу високого рівня радіації, а це в рази збільшує ризик розвитку раку.

Серед вчених немає єдиної думки щодо впливу цього явища на самопочуття, але в такі дні люди частіше звертаються за допомогою до медиків, скаржаться на нездужання, занепад сил, порушення концентрації, проблеми із психологічним станом.

Рекомендації медиків зазвичай загальні: