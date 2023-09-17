Магнитные бури затянутся на несколько дней: названы новые даты

Сильные магнитные бури К-индекса 6 охватили планету. Такие вспышки могут повлиять на жизнедеятельность человека и вызвать ухудшение здоровья. По прогнозу специалистов, магнитные бури затянутся до 19 сентября.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря или солнечные вспышки - это мощные всплески энергии, исходящие от Солнца. Они происходят, когда линии магнитного поля Солнца напрягаются и ломаются, что приводит к массивным взрывам на Солнце.

Солнечные вспышки (также Солнечная буря или Геомагнитная буря) - это внутренние реакции Солнца в виде выбросов солнечной массы, вспышек на поверхности и других действий, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю. А столкнувшись с ее магнитосферой, провоцирует геомагнитную активность.

Энергия состоит из заряженных частиц, таких как протоны и электроны, которые движутся в пространстве с чрезвычайно высокими скоростями. Когда эти частицы достигают Земли, они взаимодействуют с нашим магнитным полем и атмосферой, что приводит к различным эффектам.

Эти эффекты можно увидеть в форме полярных сияний, отключения радиосвязи, сбоев в работе спутников и сбоев в электросетях.

Когда ожидаются магнитные бури

Согласно данным спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, сильная магнитная буря накрыла Землю еще 15 сентября. Уровень этой бури изначально соответствовал К-индексу 7, что означает очень сильную бурю красного уровня.

С 16 сентября К-индекс снизился до 6 и сейчас находится на этом уровне. Буря будет длиться 17, 18 и 19 сентября. По данным специалистов, только 19 сентября К-индекс снизится до 5, что также соответствует показателям бури красного уровня.

Прогноз магнитных бурь (скриншот)

Как влияет магнитная буря на человека

Существует немало исследований, которые подтверждают воздействие магнитных бурь на самочувствие человека.

Самую большую опасность такие бури представляют для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Они могут подвергаться воздействию высокого уровня радиации, а это в разы увеличивает риск развития рака.

Среди ученых нет единого мнения о влияния этого явления на самочувствие, но в такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, жалуются на недомогание, упадок сил, нарушение концентрации, проблемы с психологическим состоянием.

Рекомендации медиков обычно общие: