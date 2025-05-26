Магнітні бурі вже на порозі: розклад по днях і поради, як не злітати з котушок

Магнітні бурі в кінці травня можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. Також можливі порушення роботи засобів зв'язку та електротехніки, оскільки вчені прогнозують потужний геошторм вже за декілька днів.
Що варто знати про магнітні бурі в останній тиждень травня та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Понеділок, 26 травня
За даними Space Weather Center, та NOAA, останній понеділок травня принесе спокійну геомагнітну погоду, очікується Кр-2, що відповідає слабкій магнітній бурі.
Вівторок, 27 травня
Геомагнітна ситуація прогнозується помірною - можливе невелике збільшення до Кр-3.
Середа, 28 травня
За прогнозами вчених, очікується різке збільшення геомагнітної активності. Очікується Кр-5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. Можливе погіршення самопочуття.
Четвер, 29 травня
Геомагнітна активність ще збільшиться, до Кр-6, що також відповідає магнітній бурі червоного рівня. Погіршення самопочуття може відчути багато людей на планеті. Також можливе порушення роботи засобів зв'язку.
П'ятниця, 30 травня - Субота, 31 травня
За прогнозами вчених, геомагнітна активність буде помірною, на рівні Кр-4. Такі коливання відчувають метеозалежні люди, люди з хронічними захворюваннями, вагітні, немовлята, люди похилого віку.
Варто зазначити, що сонячна активність мінлива і показники можуть змінюватися навіть протягом доби. Тому вчені радять слідкувати за прогнозами та оновленнями.
Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Під час таких бур у верхніх шарах атмосфери зростає електромагнітна активність, що може впливати як на техніку (зв'язок, GPS, електромережі), так і на живі організми - зокрема на людину.
Усі магнітні бурі вищи Кр-4 можуть бути відчутними для людини. Помірні бурі найчастіше відчутні для людей з хронічними захворюваннями, гіпертоніків, метеозалежних, вагітних, маленьких дітей та літніх людей.
Найчастіші симптоми:
Лікарі дають загальні рекомендації та радять уникати навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та більше відпочивати.
Знизити вплив також допоможе:
Людям з хронічними захворюваннями потрібно слідкувати за тиском і загальним самопочуттям. Якщо самопочуття погіршується - варто звернутися до лікарів за допомогою.
Вас може зацікавити:
Під час написання матеріалу були використані джерела: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory