Магнітні бурі вже на порозі: розклад по днях і поради, як не злітати з котушок

Прогноз магнітних бур

Понеділок, 26 травня

За даними Space Weather Center, та NOAA, останній понеділок травня принесе спокійну геомагнітну погоду, очікується Кр-2, що відповідає слабкій магнітній бурі.

Вівторок, 27 травня

Геомагнітна ситуація прогнозується помірною - можливе невелике збільшення до Кр-3.

Середа, 28 травня

За прогнозами вчених, очікується різке збільшення геомагнітної активності. Очікується Кр-5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. Можливе погіршення самопочуття.

Четвер, 29 травня

Геомагнітна активність ще збільшиться, до Кр-6, що також відповідає магнітній бурі червоного рівня. Погіршення самопочуття може відчути багато людей на планеті. Також можливе порушення роботи засобів зв'язку.

П'ятниця, 30 травня - Субота, 31 травня

За прогнозами вчених, геомагнітна активність буде помірною, на рівні Кр-4. Такі коливання відчувають метеозалежні люди, люди з хронічними захворюваннями, вагітні, немовлята, люди похилого віку.

Варто зазначити, що сонячна активність мінлива і показники можуть змінюватися навіть протягом доби. Тому вчені радять слідкувати за прогнозами та оновленнями.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі, спричинене спалахами на Сонці. Під час таких бур у верхніх шарах атмосфери зростає електромагнітна активність, що може впливати як на техніку (зв'язок, GPS, електромережі), так і на живі організми - зокрема на людину.

Як магнітні бурі впливають на людей

Усі магнітні бурі вищи Кр-4 можуть бути відчутними для людини. Помірні бурі найчастіше відчутні для людей з хронічними захворюваннями, гіпертоніків, метеозалежних, вагітних, маленьких дітей та літніх людей.

Найчастіші симптоми:

головний біль, запаморочення, мігрень

стрибки артеріального тиску

сонливість, безсоння

дратівливість, апатія

швидка втома

зниження концентрації та працездатності

перепади настрою

депресивні стани

загострення хронічних станів

Як знизити вплив магнітних бур на організм

Лікарі дають загальні рекомендації та радять уникати навантаження, дотримуватися нормального розпорядку дня та більше відпочивати.

Знизити вплив також допоможе:

Повноцінний сон (не менше 7-9 годин на добу, засинати до 23:00)

Пити багато чистої води

Обмежити вживання кави, алкоголю, шкідливої їжі

Знизити фізичне навантаження

Уникати стресів, психоемоційного навантаження, сварок

Гуляти на свіжому повітрі

Провітрювати приміщення двічі на день

Обмежити використання гаджетів за 2 години до сну

Людям з хронічними захворюваннями потрібно слідкувати за тиском і загальним самопочуттям. Якщо самопочуття погіршується - варто звернутися до лікарів за допомогою.