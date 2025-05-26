Магнитные бури уже на пороге: расписание по дням и советы, как не слетать с катушек

Магнитные бури в конце мая могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. Также возможны нарушения работы средств связи и электротехники, поскольку ученые прогнозируют мощный геошторм уже через несколько дней.
Что стоит знать о магнитных бурях в последнюю неделю мая и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Понедельник, 26 мая
По данным Space Weather Center, и NOAA, последний понедельник мая принесет спокойную геомагнитную погоду, ожидается Кр-2, что соответствует слабой магнитной буре.
Вторник, 27 мая
Геомагнитная ситуация прогнозируется умеренной - возможно небольшое увеличение до Кр-3.
Среда, 28 мая
По прогнозам ученых, ожидается резкое увеличение геомагнитной активности. Ожидается Кр-5, что соответствует магнитной буре красного уровня. Возможно ухудшение самочувствия.
Четверг, 29 мая
Геомагнитная активность еще увеличится, до Кр-6, что также соответствует магнитной буре красного уровня. Ухудшение самочувствия могут почувствовать многие люди на планете. Также возможно нарушение работы средств связи.
Пятница, 30 мая - Суббота, 31 мая
По прогнозам ученых, геомагнитная активность будет умеренной, на уровне Кр-4. Такие колебания ощущают метеозависимые люди, люди с хроническими заболеваниями, беременные, младенцы, пожилые люди.
Стоит отметить, что солнечная активность изменчива и показатели могут меняться даже в течение суток. Поэтому ученые советуют следить за прогнозами и обновлениями.
Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное вспышками на Солнце. Во время таких бурь в верхних слоях атмосферы возрастает электромагнитная активность, что может влиять как на технику (связь, GPS, электросети), так и на живые организмы - в частности на человека.
Все магнитные бури выше Кр-4 могут быть ощутимыми для человека. Умеренные бури чаще всего ощутимы для людей с хроническими заболеваниями, гипертоников, метеозависимых, беременных, маленьких детей и пожилых людей.
Наиболее частые симптомы:
Врачи дают общие рекомендации и советуют избегать нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и больше отдыхать.
Снизить влияние также поможет:
Людям с хроническими заболеваниями нужно следить за давлением и общим самочувствием. Если самочувствие ухудшается - стоит обратиться к врачам за помощью.
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При написании материала были использованы источники: SpaceWeatherLive, NOAA SWPC, NASA Solar Dynamics Observatory