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Магнітні бурі вже на підході: чи буде "штормити" українців з 14 по 19 квітня

Магнітні бурі в Україні з 14 по 19 квітня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі у другій половині квітня будуть не дуже потужні та тривалі. Фахівці радять метеочутливим людям ставитися уважніше до свого здоров'я та берегти самопочуття у дні підвищеної магнітної активності.

Коли очікуються магнітні бурі найближчого тижня, з 14 по 19 квітня, та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

14 квітня, понеділок - очікується помірна геомагнітна активність з К-індексом 4. Така буря може впливати на метеочутливих людей та викликати погіршення самопочуття.

15 квітня, вівторок - геомагнітна активність піде на спад, очікується К-індекс 3, що відповідає слабкій магнітній бурі.

16 квітня, середа - можливі короткочасні локальні збурення, які можуть спровокувати головні болі. У більшості регіонів очікується помірна магнітна буря з К-індексом 4.

17 квітня, четвер - геомагнітна активність піде на спад, очікується слабка буря з К-індексом 3

18 квітня, п'ятниця - спокійний геомагнітний фон, К-індекс 2

19 квітня, субота - слабка магнітна буря з К-індексом 3

Варто зазначити, що усі прогнози вчених попередні, оскільки активність Сонця дуже мінлива і ситуація може змінюватися протягом декількох днів. Тому варто слідкувати за прогнозами та попередженнями від фахівців.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на спалахи на Сонці. Після потужного сонячного викиду частинки досягають атмосфери Землі, викликаючи геомагнітні збурення. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Чим вищий К-індекс (від 1 до 9), тим сильніша буря.

Як магнітна буря впливає на людей

Зміни геомагнітного поля впливають на здоров'я людини й це підтверджують численні дослідження. Бурі з К-індекс 3-4 відчувають тільки метеочутливі люди, а бурі від К-індекс 5 (червоного рівня) і вище - відчуває більшість людей на Землі.

Найчастіші скарги:

  • Головний біль
  • Мігрень
  • Запаморочення
  • Нудота
  • Сонливість вдень
  • Безсоння вночі
  • Сильна втома
  • Стрибки артеріального тиску
  • Зниження працездатності, уваги та концентрація
  • Підвищена тривожність
  • Дратівливість
  • Агресія
  • Перепади настрою
  • Апатія
  • Депресивні стани
  • Загострення хронічних захворювань

Як можна захистити організм

На дні магнітних бур медики дають загальні рекомендації та радять знижувати активність, більше відпочивати та не нервувати.

  • Пийте більше води
  • Нормально та повноцінно харчуйтеся, не пропускайте прийоми їжі
  • Мінімізуйте стреси
  • Намагайтеся вчасно лягати спати та відпочивати вночі не менше 7-9 годин
  • Знижуйте кількість кави та енергетиків, відмовтеся від алкоголю
  • Робіть прогулянки на свіжому повітрі
  • Провітрюйте приміщення
  • Ввечері займайтеся спокійними справами та мінімізуйте використання гаджетів

Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - зверніться за допомогою до лікаря

 

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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

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