Магнітні бурі вже на підході: чи буде "штормити" українців з 14 по 19 квітня
Магнітні бурі у другій половині квітня будуть не дуже потужні та тривалі. Фахівці радять метеочутливим людям ставитися уважніше до свого здоров'я та берегти самопочуття у дні підвищеної магнітної активності.
Коли очікуються магнітні бурі найближчого тижня, з 14 по 19 квітня, та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Прогноз магнітних бур
14 квітня, понеділок - очікується помірна геомагнітна активність з К-індексом 4. Така буря може впливати на метеочутливих людей та викликати погіршення самопочуття.
15 квітня, вівторок - геомагнітна активність піде на спад, очікується К-індекс 3, що відповідає слабкій магнітній бурі.
16 квітня, середа - можливі короткочасні локальні збурення, які можуть спровокувати головні болі. У більшості регіонів очікується помірна магнітна буря з К-індексом 4.
17 квітня, четвер - геомагнітна активність піде на спад, очікується слабка буря з К-індексом 3
18 квітня, п'ятниця - спокійний геомагнітний фон, К-індекс 2
19 квітня, субота - слабка магнітна буря з К-індексом 3
Варто зазначити, що усі прогнози вчених попередні, оскільки активність Сонця дуже мінлива і ситуація може змінюватися протягом декількох днів. Тому варто слідкувати за прогнозами та попередженнями від фахівців.
Що таке магнітна буря
Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на спалахи на Сонці. Після потужного сонячного викиду частинки досягають атмосфери Землі, викликаючи геомагнітні збурення. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Чим вищий К-індекс (від 1 до 9), тим сильніша буря.
Як магнітна буря впливає на людей
Зміни геомагнітного поля впливають на здоров'я людини й це підтверджують численні дослідження. Бурі з К-індекс 3-4 відчувають тільки метеочутливі люди, а бурі від К-індекс 5 (червоного рівня) і вище - відчуває більшість людей на Землі.
Найчастіші скарги:
- Головний біль
- Мігрень
- Запаморочення
- Нудота
- Сонливість вдень
- Безсоння вночі
- Сильна втома
- Стрибки артеріального тиску
- Зниження працездатності, уваги та концентрація
- Підвищена тривожність
- Дратівливість
- Агресія
- Перепади настрою
- Апатія
- Депресивні стани
- Загострення хронічних захворювань
Як можна захистити організм
На дні магнітних бур медики дають загальні рекомендації та радять знижувати активність, більше відпочивати та не нервувати.
- Пийте більше води
- Нормально та повноцінно харчуйтеся, не пропускайте прийоми їжі
- Мінімізуйте стреси
- Намагайтеся вчасно лягати спати та відпочивати вночі не менше 7-9 годин
- Знижуйте кількість кави та енергетиків, відмовтеся від алкоголю
- Робіть прогулянки на свіжому повітрі
- Провітрюйте приміщення
- Ввечері займайтеся спокійними справами та мінімізуйте використання гаджетів
Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - зверніться за допомогою до лікаря
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center
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