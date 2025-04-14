Магнітні бурі вже на підході: чи буде "штормити" українців з 14 по 19 квітня

Магнітні бурі у другій половині квітня будуть не дуже потужні та тривалі. Фахівці радять метеочутливим людям ставитися уважніше до свого здоров'я та берегти самопочуття у дні підвищеної магнітної активності.

Коли очікуються магнітні бурі найближчого тижня, з 14 по 19 квітня, та як захистити своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

14 квітня, понеділок - очікується помірна геомагнітна активність з К-індексом 4. Така буря може впливати на метеочутливих людей та викликати погіршення самопочуття.

15 квітня, вівторок - геомагнітна активність піде на спад, очікується К-індекс 3, що відповідає слабкій магнітній бурі.

16 квітня, середа - можливі короткочасні локальні збурення, які можуть спровокувати головні болі. У більшості регіонів очікується помірна магнітна буря з К-індексом 4.

17 квітня, четвер - геомагнітна активність піде на спад, очікується слабка буря з К-індексом 3

18 квітня, п'ятниця - спокійний геомагнітний фон, К-індекс 2

19 квітня, субота - слабка магнітна буря з К-індексом 3

Варто зазначити, що усі прогнози вчених попередні, оскільки активність Сонця дуже мінлива і ситуація може змінюватися протягом декількох днів. Тому варто слідкувати за прогнозами та попередженнями від фахівців.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це реакція магнітного поля Землі на спалахи на Сонці. Після потужного сонячного викиду частинки досягають атмосфери Землі, викликаючи геомагнітні збурення. Вони можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Чим вищий К-індекс (від 1 до 9), тим сильніша буря.

Як магнітна буря впливає на людей

Зміни геомагнітного поля впливають на здоров'я людини й це підтверджують численні дослідження. Бурі з К-індекс 3-4 відчувають тільки метеочутливі люди, а бурі від К-індекс 5 (червоного рівня) і вище - відчуває більшість людей на Землі.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Нудота

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Сильна втома

Стрибки артеріального тиску

Зниження працездатності, уваги та концентрація

Підвищена тривожність

Дратівливість

Агресія

Перепади настрою

Апатія

Депресивні стани

Загострення хронічних захворювань

Як можна захистити організм

На дні магнітних бур медики дають загальні рекомендації та радять знижувати активність, більше відпочивати та не нервувати.

Пийте більше води

Нормально та повноцінно харчуйтеся, не пропускайте прийоми їжі

Мінімізуйте стреси

Намагайтеся вчасно лягати спати та відпочивати вночі не менше 7-9 годин

Знижуйте кількість кави та енергетиків, відмовтеся від алкоголю

Робіть прогулянки на свіжому повітрі

Провітрюйте приміщення

Ввечері займайтеся спокійними справами та мінімізуйте використання гаджетів

Якщо стан здоров'я викликає занепокоєння - зверніться за допомогою до лікаря