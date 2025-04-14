Магнитные бури уже на подходе: будет ли "штормить" украинцев с 14 по 19 апреля

Магнитные бури во второй половине апреля будут не очень мощные и длительные. Специалисты советуют метеочувствительным людям относиться внимательнее к своему здоровью и беречь самочувствие в дни повышенной магнитной активности.

Когда ожидаются магнитные бури на ближайшей неделе, с 14 по 19 апреля, и как защитить свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

14 апреля, понедельник - ожидается умеренная геомагнитная активность с К-индексом 4. Такая буря может влиять на метеочувствительных людей и вызвать ухудшение самочувствия.

15 апреля, вторник - геомагнитная активность пойдет на спад, ожидается К-индекс 3, что соответствует слабой магнитной буре.

16 апреля, среда - возможны кратковременные локальные возмущения, которые могут спровоцировать головные боли. В большинстве регионов ожидается умеренная магнитная буря с К-индексом 4.

17 апреля, четверг - геомагнитная активность пойдет на спад, ожидается слабая буря с К-индексом 3

18 апреля, пятница - спокойный геомагнитный фон, К-индекс 2

19 апреля, суббота - слабая магнитная буря с К-индексом 3

Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку активность Солнца очень изменчива и ситуация может меняться в течение нескольких дней. Поэтому стоит следить за прогнозами и предупреждениями от специалистов.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это реакция магнитного поля Земли на вспышки на Солнце. После мощного солнечного выброса частицы достигают атмосферы Земли, вызывая геомагнитные возмущения. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Чем выше К-индекс (от 1 до 9), тем сильнее буря.

Как магнитная буря влияет на людей

Изменения геомагнитного поля влияют на здоровье человека и это подтверждают многочисленные исследования. Бури с К-индекс 3-4 ощущают только метеочувствительные люди, а бури от К-индекс 5 (красного уровня) и выше - ощущает большинство людей на Земле.

Самые частые жалобы:

Головная боль

Мигрень

Головокружение

Тошнота

Сонливость днем

Бессонница ночью

Сильная усталость

Скачки артериального давления

Снижение работоспособности, внимания и концентрация

Повышенная тревожность

Раздражительность

Агрессия

Перепады настроения

Апатия

Депрессивные состояния

Обострение хронических заболеваний

Как можно защитить организм

На дни магнитных бурь медики дают общие рекомендации и советуют снижать активность, больше отдыхать и не нервничать.

Пейте больше воды

Нормально и полноценно питайтесь, не пропускайте приемы пищи

Минимизируйте стрессы

Старайтесь вовремя ложиться спать и отдыхать ночью не менее 7-9 часов

Снижайте количество кофе и энергетиков, откажитесь от алкоголя

Делайте прогулки на свежем воздухе

Проветривайте помещение

Вечером занимайтесь спокойными делами и минимизируйте использование гаджетов

Если состояние здоровья вызывает беспокойство - обратитесь за помощью к врачу