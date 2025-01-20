Магнітні бурі: всі несприятливі дати та прогноз на тиждень

Магнітні бурі - це явище, яке може вплинути на самопочуття людей, викликати головний біль, втому та перепади настрою. Вчені попереджають, що найближчими днями очікується кілька магнітних коливань, які можуть викликати неприємні наслідки.

Коли можливі магнітні бурі у найближчий тиждень та як себе захистити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур на 20-25 січня

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, на цьому тижні очікується декілька сплесків геомагнітної активності.

Понеділок, 20 січня - помірна магнітна буря, К-індекс 4. Вона буде відчутна для метеозалежних.

Вівторок, 21 січня - магнітні коливання від слабких до помірних.

Середа, 22 січня - потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 6. Найбільший вплив з 12:00 до 18:00.

Четвер, 23 січня - слабкі або помірні коливання

П'ятниця, 24 січня - слабкі або помірні коливання

Субота, 25 січня - магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5.

Варто зазначити, що усі прогнози науковців щодо магнітних бур - попередні, оскільки активність Сонця мінлива і дані можуть змінюватися навіть протягом однієї доби. Тому рекомендується слідкувати за оновленнями та попередженнями.

Чому виникають магнітні бурі

Вибухи та сплески на Сонці провокують викиди сонячної енергії у простір, а це викликає підвищену геомагнітну обстановку. Сонячна енергія, що складається з протонів та електронів швидко розсіюється у різних напрямах, зокрема й у сторону Землі.

Заряджені частинки здатні швидко переміщатися у просторі й коли вони досягають магнітосфери Землі, вони провокують активність, яку й називають сонячними або магнітними бурями.

Бурі розрізняють по їх виникненню та потужності. Усі бурі нижче К-індексу 4 - це слабкі та помірні бурі, які здатні відчути тільки люди, більш чутливі до геомагнітних коливань та зміни погоди.

Усі бурі сильніші за К-індекс 4 - це потужні бурі, які здатні не тільки викликати погіршення самопочуття людини, а й вплинути на роботу радіозв'язку, роботу супутників, GPRS. А ще потужні бурі можуть спричинити полярне сяйво.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вчені всього світу проводять дослідження і зараз єдиної думки щодо впливу магнітних бур на людину не має. Однак існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок магнітних бур та погіршення самопочуття у людей.

Одне з досліджень показало, що сильні магнітні бурі здатні впливати на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності, підвищення тривожності та дратівливості.

Під час магнітних бур можливі такі симптоми:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Безсоння

Слабкість

Сонливість вдень

Швидка втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Підвищення тривожності

Пригніченість

Дратівливість

Агресія

Депресивні стани

Як знизити вплив магнітних бур на організм

Лікарі дають загальні рекомендації й радять дотримуватися нормального режиму дня, більше відпочивати, дихати свіжим повітрям. А також:

Пити достатньо води

Повноцінно висипатися

Зменшити рівень стресу та фізичного навантаження

Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, шкідливою їжею та гаджетами

Допомагають:

Прогулянки на свіжому повітрі

Плавання у басейні

Спокійні заняття

Трав'яний чай

Якщо самопочуття погіршується або викликає занепокоєння - варто звернутися за допомогою лікарів.