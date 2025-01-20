Магнитные бури: все неблагоприятные даты и прогноз на неделю
Магнитные бури - это явление, которое может повлиять на самочувствие людей, вызвать головную боль, усталость и перепады настроения. Ученые предупреждают, что в ближайшие дни ожидается несколько магнитных колебаний, которые могут вызвать неприятные последствия.
Когда возможны магнитные бури в ближайшую неделю и как себя защитить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прогноз магнитных бурь на 20-25 января
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, на этой неделе ожидается несколько всплесков геомагнитной активности.
Понедельник, 20 января - умеренная магнитная буря, К-индекс 4. Она будет ощутима для метеозависимых.
Вторник, 21 января - магнитные колебания от слабых до умеренных.
Среда, 22 января - мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 6. Наибольшее влияние с 12:00 до 18:00.
Четверг, 23 января - слабые или умеренные колебания
Пятница, 24 января - слабые или умеренные колебания
Суббота, 25 января - магнитная буря красного уровня, К-индекс 5.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых относительно магнитных бурь - предварительные, поскольку активность Солнца изменчива и данные могут меняться даже в течение одних суток. Поэтому рекомендуется следить за обновлениями и предупреждениями.
Почему возникают магнитные бури
Взрывы и всплески на Солнце провоцируют выбросы солнечной энергии в пространство, а это вызывает повышенную геомагнитную обстановку. Солнечная энергия, состоящая из протонов и электронов быстро рассеивается в разных направлениях, в том числе и в сторону Земли.
Заряженные частицы способны быстро перемещаться в пространстве и когда они достигают магнитосферы Земли, они провоцируют активность, которую и называют солнечными или магнитными бурями.
Бури различают по их возникновению и мощности. Все бури ниже К-индекса 4 - это слабые и умеренные бури, которые способны почувствовать только люди, более чувствительные к геомагнитным колебаниям и изменениям погоды.
Все бури сильнее К-индекса 4 - это мощные бури, которые способны не только вызвать ухудшение самочувствия человека, но и повлиять на работу радиосвязи, работу спутников, GPRS. А еще мощные бури могут вызвать полярное сияние.
Как магнитные бури влияют на человека
Ученые всего мира проводят исследования и сейчас единого мнения о влиянии магнитных бурь на человека нет. Однако существует немало исследований, подтверждающих взаимосвязь магнитных бурь и ухудшения самочувствия у людей.
Одно из исследований показало, что сильные магнитные бури способны влиять на биоэлектрические процессы в организме человека и вызывать нарушения сна, снижение работоспособности, повышение тревожности и раздражительности.
Во время магнитных бурь возможны следующие симптомы:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Бессонница
- Слабость
- Сонливость днем
- Быстрая утомляемость
- Снижение концентрации и работоспособности
- Повышение тревожности
- Подавленность
- Раздражительность
- Агрессия
- Депрессивные состояния
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Врачи дают общие рекомендации и советуют придерживаться нормального режима дня, больше отдыхать, дышать свежим воздухом. А также:
- Пить достаточно воды
- Полноценно высыпаться
- Уменьшить уровень стресса и физической нагрузки
- Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, вредной пищей и гаджетами
Помогают:
- Прогулки на свежем воздухе
- Плавание в бассейне
- Спокойные занятия
- Травяной чай
Если самочувствие ухудшается или вызывает беспокойство - стоит обратиться за помощью врачей.
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При написании материала были использованы источники: NOAA, Meteoagent, Космический прогноз Лаборатории солнечной астрономии NASA, spaceweatherlive.
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