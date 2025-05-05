Магнітні бурі у травні знову атакують: кому та як варто поберегти здоров'я найближчими днями

Магнітні бурі у травні змусять хвилюватися за своє самопочуття багатьох людей. Найближчого тижня науковці прогнозують потужний геошторм та декілька слабших магнітних бур. Вплив очікується настільки сильний, що можуть виникнути не тільки проблемі зі здоров'ям, а й збій у роботі джерел зв'язку.

Що відомо про магнітні бурі у період з 5 по 10 травня та як захистити організм від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

За прогнозами міжнародних лабораторій спостережень за активністю Сонця, прогноз на найближчий тиждень буде такий:

5 травня, понеділок - помірна активність, можливі локальні магнітні бурі, ввечері показники почнуть збільшуватися до бурі червоного рівня G1

6 травня, вівторок - посилення геомагнітної активності, очікується буря рівня G2 (К-індекс 6)

7 травня, середа - сильна магнітна буря, яка у пікові години може досягнути рівня G3 (К-індекс 7-8)

8 травня, четвер - почнеться зниження активності, однак буря ще затримається, очікується рівень G2 (К-індекс 6)

9 травня, п'ятниця - геомагнітна активність буде зменшуватися, у першій половині дня можливі помірні коливання (рівень G1), ближче до вечора ситуація стабілізується

10 травня, субота - попередні прогнози вказують, що у цей день геомагнітна активність буде слабкою

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це порушення геомагнітного поля Землі через спалахи на Сонці. Вони викидають велику кількість заряджених частинок, які досягають атмосфери нашої планети. Якщо потік сильний - виникає буря, яку фіксують наукові станції за шкалою G1-G5.

G1 - помірна, G5 - екстремальна. Вплив спостерігається як на природні процеси, так і на людину та техніку.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вплив геомагнітної активності на кожну людину може бути індивідуальним, однак є симптоми, які зустрічаються частіше:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Підвищення або зниження артеріального тиску

Загальна слабкість

Сонливість

Порушення сну

Швидка втома

Порушення концентрації та працездатності

Дратівливість

Апатія

Підвищена емоційність

Гостра реакція на різні ситуації

Агресія

Перепади настрою

Загострення хронічних хвороб

Погіршення концентрації уваги

Найбільше страждають від впливу магнітних бур метеочутливі, літні люди, вагітні та ті, хто має проблеми з серцем або тиском.

Як захистити організм

За словами лікарів, знизити вплив магнітної бурі на самопочуття можна, якщо дотримуватися певних рекомендацій:

Спати не менше 7-9 годин на добу та засинати до 23:00

Повноцінно харчуватися, має бути багато овочів та фруктів в раціоні щодня. Також важливо пити достатню кількість води.

Від великої кількості кави, кавовмісних напоїв та енергетиків варто відмовитися. Вони не допоможуть від безсоння та втоми, а от спричинити головний біль, проблеми з тиском або серцем - можуть

Під забороною: алкогольні напої, шкідлива (жирна, гостра) їжа

Потрібно уникати стресів, конфліктів, суперечок

У пікові дні магнітних бур варто відмовитися від додаткового навантаження на організм і намагатися більше відпочивати

У вечірній час варто скоротити час користування гаджетами

Обов'язково - гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення

Людям з хронічними захворюваннями не можна пропускати прийом ліків, потрібно контролювати тиск

Якщо самопочуття викликає занепокоєння - звертатися за допомогою до лікарів