Магнитные бури в мае снова атакуют: кому и как стоит поберечь здоровье в ближайшие дни
Магнитные бури в мае заставят волноваться за свое самочувствие многих людей. На ближайшей неделе ученые прогнозируют мощный геошторм и несколько более слабых магнитных бурь. Влияние ожидается настолько сильное, что могут возникнуть не только проблемы со здоровьем, но и сбой в работе источников связи.
Что известно о магнитных бурях в период с 5 по 10 мая и как защитить организм от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Прогноз магнитных бурь
По прогнозам международных лабораторий наблюдений за активностью Солнца, прогноз на ближайшую неделю будет такой:
5 мая, понедельник - умеренная активность, возможны локальные магнитные бури, вечером показатели начнут увеличиваться до бури красного уровня G1
6 мая, вторник - усиление геомагнитной активности, ожидается буря уровня G2 (К-индекс 6)
7 мая, среда - сильная магнитная буря, которая в пиковые часы может достичь уровня G3 (К-индекс 7-8)
8 мая, четверг - начнется снижение активности, однако буря еще задержится, ожидается уровень G2 (К-индекс 6)
9 мая, пятница - геомагнитная активность будет уменьшаться, в первой половине дня возможны умеренные колебания(уровень G1), ближе к вечеру ситуация стабилизируется
10 мая, суббота - предварительные прогнозы указывают, что в этот день геомагнитная активность будет слабой
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это нарушение геомагнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. Они выбрасывают большое количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы нашей планеты. Если поток сильный - возникает буря, которую фиксируют научные станции по шкале G1-G5.
G1 - умеренная, G5 - экстремальная. Влияние наблюдается как на природные процессы, так и на человека и технику.
Как магнитные бури влияют на человека
Влияние геомагнитной активности на каждого человека может быть индивидуальным, однако есть симптомы, которые встречаются чаще:
- Головная боль
- Головокружение
- Мигрень
- Тошнота
- Повышение или снижение артериального давления
- Общая слабость
- Сонливость
- Нарушение сна
- Быстрая усталость
- Нарушение концентрации и работоспособности
- Раздражительность
- Апатия
- Повышенная эмоциональность
- Острая реакция на различные ситуации
- Агрессия
- Перепады настроения
- Обострение хронических болезней
- Ухудшение концентрации внимания
Больше всего страдают от воздействия магнитных бурь метеочувствительные, пожилые люди, беременные и те, кто имеет проблемы с сердцем или давлением.
Как защитить организм
По словам врачей, снизить влияние магнитной бури на самочувствие можно, если придерживаться определенных рекомендаций:
Спать не менее 7-9 часов в сутки и засыпать до 23:00
Полноценно питаться, должно быть много овощей и фруктов в рационе ежедневно. Также важно пить достаточное количество воды.
От большого количества кофе, кофесодержащих напитков и энергетиков стоит отказаться. Они не помогут от бессонницы и усталости, а вот вызвать головную боль, проблемы с давлением или сердцем - могут
Под запретом: алкогольные напитки, вредная (жирная, острая) пища
Нужно избегать стрессов, конфликтов, споров
В пиковые дни магнитных бурь стоит отказаться от дополнительной нагрузки на организм и стараться больше отдыхать
В вечернее время стоит сократить время пользования гаджетами
Обязательно - гулять на свежем воздухе и проветривать помещение
Людям с хроническими заболеваниями нельзя пропускать прием лекарств, нужно контролировать давление
Если самочувствие вызывает беспокойство - обращаться за помощью к врачам
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center
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