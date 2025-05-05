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Магнитные бури в мае снова атакуют: кому и как стоит поберечь здоровье в ближайшие дни

Понедельник 05 мая 2025 07:00
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Магнитные бури в мае снова атакуют: кому и как стоит поберечь здоровье в ближайшие дни Прогноз магнитных бурь на май 2025 года (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в мае заставят волноваться за свое самочувствие многих людей. На ближайшей неделе ученые прогнозируют мощный геошторм и несколько более слабых магнитных бурь. Влияние ожидается настолько сильное, что могут возникнуть не только проблемы со здоровьем, но и сбой в работе источников связи.

Что известно о магнитных бурях в период с 5 по 10 мая и как защитить организм от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

По прогнозам международных лабораторий наблюдений за активностью Солнца, прогноз на ближайшую неделю будет такой:

5 мая, понедельник - умеренная активность, возможны локальные магнитные бури, вечером показатели начнут увеличиваться до бури красного уровня G1

6 мая, вторник - усиление геомагнитной активности, ожидается буря уровня G2 (К-индекс 6)

7 мая, среда - сильная магнитная буря, которая в пиковые часы может достичь уровня G3 (К-индекс 7-8)

8 мая, четверг - начнется снижение активности, однако буря еще задержится, ожидается уровень G2 (К-индекс 6)

9 мая, пятница - геомагнитная активность будет уменьшаться, в первой половине дня возможны умеренные колебания(уровень G1), ближе к вечеру ситуация стабилизируется

10 мая, суббота - предварительные прогнозы указывают, что в этот день геомагнитная активность будет слабой

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение геомагнитного поля Земли из-за вспышек на Солнце. Они выбрасывают большое количество заряженных частиц, которые достигают атмосферы нашей планеты. Если поток сильный - возникает буря, которую фиксируют научные станции по шкале G1-G5.

G1 - умеренная, G5 - экстремальная. Влияние наблюдается как на природные процессы, так и на человека и технику.

Как магнитные бури влияют на человека

Влияние геомагнитной активности на каждого человека может быть индивидуальным, однако есть симптомы, которые встречаются чаще:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Повышение или снижение артериального давления
  • Общая слабость
  • Сонливость
  • Нарушение сна
  • Быстрая усталость
  • Нарушение концентрации и работоспособности
  • Раздражительность
  • Апатия
  • Повышенная эмоциональность
  • Острая реакция на различные ситуации
  • Агрессия
  • Перепады настроения
  • Обострение хронических болезней
  • Ухудшение концентрации внимания

Больше всего страдают от воздействия магнитных бурь метеочувствительные, пожилые люди, беременные и те, кто имеет проблемы с сердцем или давлением.

Как защитить организм

По словам врачей, снизить влияние магнитной бури на самочувствие можно, если придерживаться определенных рекомендаций:

Спать не менее 7-9 часов в сутки и засыпать до 23:00

Полноценно питаться, должно быть много овощей и фруктов в рационе ежедневно. Также важно пить достаточное количество воды.

От большого количества кофе, кофесодержащих напитков и энергетиков стоит отказаться. Они не помогут от бессонницы и усталости, а вот вызвать головную боль, проблемы с давлением или сердцем - могут

Под запретом: алкогольные напитки, вредная (жирная, острая) пища

Нужно избегать стрессов, конфликтов, споров

В пиковые дни магнитных бурь стоит отказаться от дополнительной нагрузки на организм и стараться больше отдыхать

В вечернее время стоит сократить время пользования гаджетами

Обязательно - гулять на свежем воздухе и проветривать помещение

Людям с хроническими заболеваниями нельзя пропускать прием лекарств, нужно контролировать давление

Если самочувствие вызывает беспокойство - обращаться за помощью к врачам

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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