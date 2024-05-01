Магнітні бурі у травні: у які дні варто поберегти своє здоров'я

Що таке магнітна буря

Різноманітні вибухи та спалахи, які регулярно стаються на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають властивість дуже швидко поширюватися у різні сторону, а також у сторону Землі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.

Всі бурі мають класифікацію згідно з індексами: де К-індекс від 1 до 2 - це слабкі бурі, з К-індексом від 3 до 4 - помірні, а всі бурі від К-індексу 5 - бурі червоного рівня.

Бурі червоного рівня можуть викликати погіршення самопочуття та головні болі у людей, а ще впливати на роботу джерел зв'язку - вишок, супутників, радіочастоти, GPRS.

Коли будуть магнітні бурі у травні

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, у травні очікується три періоди магнітних бур.

На початку місяця (1-2 травня) - магнітні бурі К-індексу 5 зі зменшенням до К-індексу 3.

Від 3 травня до 6 травня - слабкі геомагнітні коливання з К-індексом 2-3

Від 7 до 21 травня - низька сонячна активність

23-25 травня - магнітна буря середньої інтенсивності, К-індексу 4

З 26 по 27 травня - слабкі геомагнітні коливання з К-індексом 3

28-29 травня - магнітна буря середньої активності з К-індексом 4

Вплив магнітних бур на людину

Вчені провели вже чимало досліджень стосовно впливу магнітних бур на життєдіяльність людини. Деякі з них підтверджують взаємозв'язок між самопочуттям людей та магнітними бурями. У такі дні люди значно частіше скаржаться на погіршення самопочуття та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головні болі, мігрень

Слабкість, втома

Сильна сонливість вдень та безсоння вночі

Туман в голові, порушення концентрації

Запаморочення

Швидка втомлюваність

Загострення хронічних хвороб

Проблеми з серцем та артеріальним тиском

Як зменшити вплив магнітної бурі на здоров'я

Медики дають на такі дні зазвичай загальні рекомендації та радять більше відпочивати, не перенапружуватися та слідкувати за своїм здоров'ям. А саме: