Магнитные бури в мае: в какие дни следует поберечь свое здоровье

Что такое магнитная буря

Различные взрывы и вспышки, регулярно происходящие на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих свойством очень быстро распространяться в разную сторону, а также в сторону Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Все бури имеют классификацию согласно индексам: где К-индекс от 1 до 2 - это слабые бури, с К-индексом от 3 до 4 - умеренные, а все бури от К-индекса 5 - бурые красного уровня.

Бурые красного уровня могут вызвать ухудшение самочувствия и головные боли у людей, а также влиять на работу источников связи – вышек, спутников, радиочастоты, GPRS.

Когда будут магнитные бури в мае

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, в мае ожидается три периода магнитных бурь.

В начале месяца (1-2 мая) – магнитные бури К-индекса 5 с уменьшением до К-индекса 3.

С 3 мая до 6 мая - слабые геомагнитные колебания с К-индексом 2-3

С 7 по 21 мая - низкая солнечная активность

23-25 мая - магнитная буря средней интенсивности, К-индекс 4

С 26 по 27 мая - слабые геомагнитные колебания с К-индексом 3

28-29 мая - магнитная буря средней активности с К-индексом 4

Воздействие магнитных бурь на человека

Ученые уже провели немало исследований относительно влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека. Некоторые из них подтверждают взаимосвязь между самочувствием людей и магнитными бурями. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на ухудшение самочувствия и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Самые частые жалобы:

Головные боли, мигрень

Слабость, усталость

Сильная сонливость днем и бессонница ночью

Туман в голове, нарушение концентрации

Головокружение

Быстрая утомляемость

Обострение хронических заболеваний

Проблемы с сердцем и АД

Как уменьшить влияние магнитной бури на здоровье

Медики дают на такие дни общие рекомендации и советуют больше отдыхать, не перенапрягаться и следить за своим здоровьем. А именно: