Магнітні бурі у травні: у які дні буде найважче через нові "шторми"

Магнітні бурі найближчими днями можуть спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті. У вихідні вчені прогнозують підвищену геомагнітну активність, яка може зіпсувати плани через головні болі.
Що відомо про магнітні бурі з 10 по 12 травня і коли очікується "шторм", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
10 травня, субота. Очікується підвищена геомагнітна активність, однак показники будуть триматися на G1 (К-індекс 4), що відповідає магнітній бурі помірного рівня.
11 травня, неділя. Вчені прогнозують, що буря може досягти К-індекс 5, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. У цей день потрібно уважніше поставитися до здоров'я.
12 травня, понеділок. Магнітна буря піде на спад і показники геомагнітної активності знизяться до К-індекс 3, що відповідає помірній та слабкій бурі.
Магнітна буря - це порушення магнітного поля Землі внаслідок активності на Сонці. Вона може спричиняти проблеми зі здоров’ям у метеочутливих людей, а також впливати на електроніку, навігаційні системи, супутники.
Чимало досліджень підтвердили, що магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людей. Більш чутливі до таких коливань метеочутливі люди, люди с хронічними захворюваннями, люди похилого віку, вагітні, маленькі діти.
Усі симптоми індивідуальні, однак є прояви, які зустрічаються частіше:
Лікарі зазвичай дають загальні рекомендації та наполягають, щоб люди дотримувалися нормального розпорядку дня та більше відпочивали. Також допоможе:
Людям с хронічними захворюваннями варто знизити активність, слідкувати за тиском та станом здоров'я. Якщо самопочуття викликає занепокоєння, необхідно звернутися за допомогою до медиків.
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center