Магнитные бури в мае: в какие дни будет тяжелее всего из-за новых "штормов"

Прогноз магнитных бурь

10 мая, суббота. Ожидается повышенная геомагнитная активность, однако показатели будут держаться на G1 (К-индекс 4), что соответствует магнитной буре умеренного уровня.

11 мая, воскресенье. Ученые прогнозируют, что буря может достичь К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. В этот день нужно внимательнее отнестись к здоровью.

12 мая, понедельник. Магнитная буря пойдет на спад и показатели геомагнитной активности снизятся до К-индекс 3, что соответствует умеренной и слабой буре.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли в результате активности на Солнце. Она может вызывать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей, а также влиять на электронику, навигационные системы, спутники.

Как магнитная буря влияет на человека

Немало исследований подтвердили, что магнитные бури способны влиять на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Все симптомы индивидуальны, однако есть проявления, которые встречаются чаще:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Тошнота

Повышение или снижение артериального давления

Общая слабость

Сонливость

Нарушение сна

Быстрая усталость

Нарушение концентрации и работоспособности

Раздражительность

Апатия

Повышенная эмоциональность

Острая реакция на различные ситуации

Агрессия

Перепады настроения

Обострение хронических болезней

Ухудшение концентрации внимания

Как защитить организм от воздействия магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации и настаивают, чтобы люди придерживались нормального распорядка дня и больше отдыхали. Также поможет:

Полноценный сон (7-9 часов в сутки для взрослых) и засыпать не позднее 23:00

Сбалансированное питание с большим количеством питательных веществ - овощи, фрукты

Употребление достаточного количества воды

Отказ от кофе, энергетиков, алкоголя, вредной пищи

Избегание стрессов, конфликтов, споров, чрезмерных эмоций

Стоит больше отдыхать и снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку

Прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений

Сокращение в вечернее время пользования гаджетами и экранами

Людям с хроническими заболеваниями следует снизить активность, следить за давлением и состоянием здоровья. Если самочувствие вызывает беспокойство, необходимо обратиться за помощью к медикам.