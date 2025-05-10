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Магнитные бури в мае: в какие дни будет тяжелее всего из-за новых "штормов"

Будет ли штормить Украину с 10 по 12 мая (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в ближайшие дни могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. В выходные ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая может испортить планы из-за головных болей.

Что известно о магнитных бурях с 10 по 12 мая и когда ожидается "шторм", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Прогноз магнитных бурь

10 мая, суббота. Ожидается повышенная геомагнитная активность, однако показатели будут держаться на G1 (К-индекс 4), что соответствует магнитной буре умеренного уровня.

11 мая, воскресенье. Ученые прогнозируют, что буря может достичь К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. В этот день нужно внимательнее отнестись к здоровью.

12 мая, понедельник. Магнитная буря пойдет на спад и показатели геомагнитной активности снизятся до К-индекс 3, что соответствует умеренной и слабой буре.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли в результате активности на Солнце. Она может вызывать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей, а также влиять на электронику, навигационные системы, спутники.

Как магнитная буря влияет на человека

Немало исследований подтвердили, что магнитные бури способны влиять на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.

Все симптомы индивидуальны, однако есть проявления, которые встречаются чаще:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Тошнота
  • Повышение или снижение артериального давления
  • Общая слабость
  • Сонливость
  • Нарушение сна
  • Быстрая усталость
  • Нарушение концентрации и работоспособности
  • Раздражительность
  • Апатия
  • Повышенная эмоциональность
  • Острая реакция на различные ситуации
  • Агрессия
  • Перепады настроения
  • Обострение хронических болезней
  • Ухудшение концентрации внимания

Как защитить организм от воздействия магнитной бури

Врачи обычно дают общие рекомендации и настаивают, чтобы люди придерживались нормального распорядка дня и больше отдыхали. Также поможет:

  • Полноценный сон (7-9 часов в сутки для взрослых) и засыпать не позднее 23:00
  • Сбалансированное питание с большим количеством питательных веществ - овощи, фрукты
  • Употребление достаточного количества воды
  • Отказ от кофе, энергетиков, алкоголя, вредной пищи
  • Избегание стрессов, конфликтов, споров, чрезмерных эмоций
  • Стоит больше отдыхать и снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку
  • Прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений
  • Сокращение в вечернее время пользования гаджетами и экранами

Людям с хроническими заболеваниями следует снизить активность, следить за давлением и состоянием здоровья. Если самочувствие вызывает беспокойство, необходимо обратиться за помощью к медикам.

 

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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

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