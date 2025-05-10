Магнитные бури в мае: в какие дни будет тяжелее всего из-за новых "штормов"

Магнитные бури в ближайшие дни могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете. В выходные ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая может испортить планы из-за головных болей.
Что известно о магнитных бурях с 10 по 12 мая и когда ожидается "шторм", рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
10 мая, суббота. Ожидается повышенная геомагнитная активность, однако показатели будут держаться на G1 (К-индекс 4), что соответствует магнитной буре умеренного уровня.
11 мая, воскресенье. Ученые прогнозируют, что буря может достичь К-индекс 5, что соответствует магнитной буре красного уровня. В этот день нужно внимательнее отнестись к здоровью.
12 мая, понедельник. Магнитная буря пойдет на спад и показатели геомагнитной активности снизятся до К-индекс 3, что соответствует умеренной и слабой буре.
Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли в результате активности на Солнце. Она может вызывать проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей, а также влиять на электронику, навигационные системы, спутники.
Немало исследований подтвердили, что магнитные бури способны влиять на самочувствие людей. Более чувствительны к таким колебаниям метеочувствительные люди, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, беременные, маленькие дети.
Все симптомы индивидуальны, однако есть проявления, которые встречаются чаще:
Врачи обычно дают общие рекомендации и настаивают, чтобы люди придерживались нормального распорядка дня и больше отдыхали. Также поможет:
Людям с хроническими заболеваниями следует снизить активность, следить за давлением и состоянием здоровья. Если самочувствие вызывает беспокойство, необходимо обратиться за помощью к медикам.
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При написании материала использованы источники: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center