Магнітні бурі у січні 2024: коли українцям чекати ударів

У січні 2024 року українців чекають небезпечні дні, коли відбудеться б серія магнітних бур. Ці удари можуть негативно вплинути на самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Meteofor.
Ні для кого не секрет, що сонячна геомагнітна активність впливає на людей по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось - загострення хронічних захворювань.
Магнітні бурі у січні 2024 року можуть спостерігатися 1-2, 7, 9, 14, 21 та 27 січня.
Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.
Люди часто скаржаться на такі симптоми:
У такі дні люди частіше звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.
Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є можливість піддаватися високим рівням радіації, а це в рази підвищує ризик виникнення раку.
Медики зазвичай дають загальні рекомендації та рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, стежити за своїм здоров'ям, повноцінно висипатись. А також:
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