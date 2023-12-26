Магнітні бурі у січні 2024: коли українцям чекати ударів

Коли будуть магнітні бурі у січні

Ні для кого не секрет, що сонячна геомагнітна активність впливає на людей по-різному. У когось вони викликають пригнічений настрій чи мігрень, а в когось - загострення хронічних захворювань.

Магнітні бурі у січні 2024 року можуть спостерігатися 1-2, 7, 9, 14, 21 та 27 січня.

Як впливає магнітна буря на людину

Існує чимало досліджень, які підтверджують взаємозв'язок між магнітними бурями та самопочуттям людини.

Люди часто скаржаться на такі симптоми:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Туман у голові

Сонливість вдень

Втрата концентрації та уваги

Проблеми зі сном уночі

Загальна слабкість

Швидка стомлюваність

Підвищення тривожності

Дратівливість

Загострення хронічних захворювань

У такі дні люди частіше звертаються по допомогу до медиків, особливо до кардіологів.

Але найбільшу небезпеку магнітні бурі становлять астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану земної атмосфери. У них є можливість піддаватися високим рівням радіації, а це в рази підвищує ризик виникнення раку.

Як зберегти свій організм

Медики зазвичай дають загальні рекомендації та рекомендують у дні магнітних бур більше відпочивати, стежити за своїм здоров'ям, повноцінно висипатись. А також: