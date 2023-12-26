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Магнитные бури в январе 2024 года: когда украинцам ждать ударов

Когда будут магнитные бури в январе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В январе 2024 года украинцев ждут опасные дни, когда состоится серия магнитных бурь. Эти удары могут негативно повлиять на самочувствие.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteofor.

Когда будут магнитные бури в январе

Ни для кого не секрет, что солнечная геомагнитная активность оказывает влияние на людей по-разному. У кого они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого - обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в январе 2024 могут наблюдаться 1-2, 7, 9, 14, 21 и 27 января.

Как влияет магнитная буря на человека

Существует множество исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека.

Люди часто жалуются на следующие симптомы:

  • Головная боль
  • Головокружение
  • Мигрень
  • Туман в голове
  • Сонливость днем
  • Потеря концентрации и внимания
  • Проблемы со сном ночью
  • Общая слабость
  • Быстрая утомляемость
  • Повышение тревожности
  • Раздражительность
  • Обострение хронических заболеваний

В такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Но наибольшую опасность магнитные бури представляют астронавты, находящиеся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть возможность подвергаться высоким уровням радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как сохранить свой организм

Медики обычно дают общие рекомендации и рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, следить за своим здоровьем, полноценно высыпаться. А также:

  • Полноценно и регулярно питаться
  • Пить достаточно воды
  • Уменьшить физические и психоэмоциональные нагрузки
  • Пить травяной чай
  • Совершать прогулки на свежем воздухе
  • Ограничить алкоголь и сигареты
  • Принимать утром контрастный душ и производить зарядку
  • Проветривать помещение
  • Выбирать более спокойные виды спорта
  • По вечерам стараться не перенапрягаться, заниматься спокойными делами
  • При необходимости – обращаться за помощью медиков

Ранее мы сообщали, при какой головной боли нужно бежать к врачу немедленно.

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