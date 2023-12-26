Магнитные бури в январе 2024 года: когда украинцам ждать ударов

В январе 2024 года украинцев ждут опасные дни, когда состоится серия магнитных бурь. Эти удары могут негативно повлиять на самочувствие.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteofor.
Ни для кого не секрет, что солнечная геомагнитная активность оказывает влияние на людей по-разному. У кого они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого - обострение хронических заболеваний.
Магнитные бури в январе 2024 могут наблюдаться 1-2, 7, 9, 14, 21 и 27 января.
Существует множество исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека.
Люди часто жалуются на следующие симптомы:
В такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.
Но наибольшую опасность магнитные бури представляют астронавты, находящиеся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть возможность подвергаться высоким уровням радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.
Медики обычно дают общие рекомендации и рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, следить за своим здоровьем, полноценно высыпаться. А также:
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