Магнитные бури в январе 2024 года: когда украинцам ждать ударов

Когда будут магнитные бури в январе

Ни для кого не секрет, что солнечная геомагнитная активность оказывает влияние на людей по-разному. У кого они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого - обострение хронических заболеваний.

Магнитные бури в январе 2024 могут наблюдаться 1-2, 7, 9, 14, 21 и 27 января.

Как влияет магнитная буря на человека

Существует множество исследований, подтверждающих взаимосвязь между магнитными бурями и самочувствием человека.

Люди часто жалуются на следующие симптомы:

Головная боль

Головокружение

Мигрень

Туман в голове

Сонливость днем

Потеря концентрации и внимания

Проблемы со сном ночью

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышение тревожности

Раздражительность

Обострение хронических заболеваний

В такие дни люди чаще обращаются за помощью к медикам, особенно к кардиологам.

Но наибольшую опасность магнитные бури представляют астронавты, находящиеся вне зоны защитного экрана земной атмосферы. У них есть возможность подвергаться высоким уровням радиации, что в разы повышает риск возникновения рака.

Как сохранить свой организм

Медики обычно дают общие рекомендации и рекомендуют в дни магнитных бурь больше отдыхать, следить за своим здоровьем, полноценно высыпаться. А также: