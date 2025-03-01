Магнітні бурі на початку березня: чи буде "штормити" Україну на вихідних, прогноз

Перші весняні вихідні принесуть нам полегшення після декількох днів сильних магнітних бур. Однак деякі люди все ж таки будуть відчувати вплив сонячної активності та певний дискомфорт.

Якою буде геомагнітна ситуація в перші весняні вихідні, 1 та 2 березня, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Щоденно на Сонці виникають спалахи та вибухи, які призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок. Ці частинки можуть швидко рухатися у просторі, у всіх напрямках, зокрема і в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, виникає взаємодія й збурення, яке вчені називають магнітними бурями.

Багато людей на планеті відчувають тільки сильні магнітні бурі й це викликає погіршення самопочуття, втому, пригніченість та поганий настрій. Помірні та слабкі магнітні бурі можуть відчувати метеочутливі.

Крім того, потужні магнітні бурі можуть спричинити збій у роботі засобів зв'язку - радіо та мобільний зв'язок, супутники, GPRS.

Як магнітні бурі впливають на організм людини

Вчені зі всього світу провели чимало досліджень, які підтвердили вплив магнітних бур на самопочуття людини. Найчастіші скарги - на головний біль, сонливість, втому, пригнічений настрій. Люди частіше звертаються за допомогою лікарів через проблеми з серцево-судинною системою саме в дні магнітних бур.

Найчастіші симптоми:

Головний біль та мігрень

Запаморочення, нудота

Підвищена втомлюваність

Зниження концентрації та працездатності

Дратівливість та емоційна нестабільність

Підвищення тривожності

Порушення сну

Зміни артеріального тиску

Прогноз магнітних бур на 1-2 березня

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), сильні магнітні бурі почнуть затихати й на вихідних очікується помірна геомагнітна активність.

1 березня - магнітна буря помірної активності, К-індекс 4

2 березня - магнітна буря слабкої активності, К-індекс 3

Варто додати, що усі прогнози спеціалістів - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися до декількох раз на добу. Тому варто слідкувати за оновленнями та попередженнями вчених.

Як зменшити вплив магнітних бур

Обмежити фізичні та психоемоційні навантаження. У дні підвищеної активності уникайте інтенсивних тренувань та важкої фізичної праці. Не варто також сваритися та з'ясовувати стосунки.

Уникати стресових ситуацій. Практикуйте техніки релаксації, такі як медитація або дихальні вправи.

Дотримуватися здорового режиму сну. Стабільний графік сну допоможе організму легше переносити зміни.

Стежити за харчуванням. Вживайте легку та збалансовану їжу, уникайте переїдання, алкоголю, шкідливої їжі, надмірної кількості кофеїну.

Приймати ліки за потреби. Якщо ви страждаєте на хронічні захворювання, слідкуйте за прийомом призначених медикаментів та консультуйтеся з лікарем.

Питний режим. Обов'язково вживайте достатню кількість звичайної води.

Свіже повітря. Намагайтеся щодня гуляти на свіжому повітрі не менше півгодини-години. Також провітрюйте щодня приміщення.

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