Магнітні бурі у листопаді 2024 року: у які дні варто берегти здоров'я

Магнітні бурі можуть викликати у людства погіршення самопочуття, головні болі та пригнічений настрій. А ще вони здатні впливати на роботу різноманітних супутників, засобів зв'язку, радіочастот, GPRS. І вчені вже зробили попередній прогноз про магнітні бурі у листопаді.
Коли у листопаді очікуються магнітні бурі та якої інтенсивності, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографії та атмосфери США (NOAA).
На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі.
Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, стається активність, яку науковці називають магнітною або сонячною бурею.
Усі бурі розділяють за потужністю та надають їм класифікації. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі.
Бурі з показниками вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, який мають вплив на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник - тим сильніша магнітна буря та її вплив. При найвищих показниках (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, листопад буде спокійним місяцем у порівнянні з останніми місяцями.
Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко, залежно від стану сонячної активності.
За останні 20 років вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і деякі з них підтвердили взаємозв'язок між геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття людини. У такі дні значно більше людей скаржаться на стан здоров'я та звертаються до лікарів.
Дослідження показують також, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, що викликає порушення сну, підвищення дратівливості, зниження концентрації та працездатності.
Найчастіші скарги:
У такі дні варто приділити більше часу відпочинку, своєму здоров'ю, дотримуватися нормального розпорядку дня та повноцінно харчуватися.
Загальні рекомендації від лікарів:
При погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою лікарів
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