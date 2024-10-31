Магнітні бурі у листопаді 2024 року: у які дні варто берегти здоров'я

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярно стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які мають здатність швидко рухатися у просторі.

Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, стається активність, яку науковці називають магнітною або сонячною бурею.

Усі бурі розділяють за потужністю та надають їм класифікації. Бурі до К-індексу 4 - це слабкі та помірні магнітні бурі, які майже не відчутні на Землі.

Бурі з показниками вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, який мають вплив на життєдіяльність людини та роботу електротехніки. Чим вище показник - тим сильніша магнітна буря та її вплив. При найвищих показниках (К-індекс 8 або К-індекс 9) можливі полярні сяйва.

Коли будуть магнітні бурі у листопаді

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, листопад буде спокійним місяцем у порівнянні з останніми місяцями.

11-12 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4

- помірна магнітна буря, К-індекс 4 15 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4

- помірна магнітна буря, К-індекс 4 20 листопада - помірна магнітна буря, К-індекс 4

- помірна магнітна буря, К-індекс 4 24-25 листопада - потужна магнітна буря червоного рівня, К-індекс 5

Варто пам'ятати, що усі прогнози науковців - попередні. Дані можуть змінюватися дуже швидко, залежно від стану сонячної активності.

Вплив магнітної бурі на людину

За останні 20 років вчені провели чимало досліджень на тему магнітних бур і деякі з них підтвердили взаємозв'язок між геомагнітною активністю та погіршенням самопочуття людини. У такі дні значно більше людей скаржаться на стан здоров'я та звертаються до лікарів.

Дослідження показують також, що магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, що викликає порушення сну, підвищення дратівливості, зниження концентрації та працездатності.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Туман в голові

Швидка втома, слабкість

Порушення концентрації, зниження працездатності

Проблеми зі сном

Агресія

Дратівливість

Підвищена тривожність

Апатія

Депресивні стани

Погіршення настрою

Проблеми з серцево-судинною системою

Нудота

Біль у м'язах

Що допомагає пережити магнітну бурю

У такі дні варто приділити більше часу відпочинку, своєму здоров'ю, дотримуватися нормального розпорядку дня та повноцінно харчуватися.

Загальні рекомендації від лікарів:

Спати 7-9 годин, лягати та прокидатися в один й той самий час Збалансоване харчування: легка їжа, багато овочів, фруктів, зелені Обмеження у каві, енергетиках, гострій та шкідливій їжі, алкоголі, курінні Пити достатньо води Прогулянки на свіжому повітрі Провітрювати приміщення Зранку допоможе зарядка та контрастний душ, ввечері - розслаблююча ванна Натуральні чаї на травах Бажано уникати стресів, сварок Відпочивати та не обмежити навантаження

При погіршенні самопочуття - звертатися за допомогою лікарів