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Магнитные бури в ноябре 2024 года: в какие дни следует беречь здоровье

Когда ожидаются магнитные бури в ноябре 2024 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури могут вызвать у человечества ухудшение самочувствия, головные боли и угнетенное настроение. А еще они способны влиять на работу всевозможных спутников, средств связи, радиочастот, GPRS. И ученые уже сделали предварительный прогноз о магнитных бурях в ноябре.

Когда в ноябре ожидаются магнитные бури и какой интенсивности, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографии и атмосферы США (NOAA).

Что такое магнитная буря

На Солнце регулярно происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц - протонов и электронов, обладающих способностью быстро двигаться в пространстве.

Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной или солнечной бурей.

Все бури разделяют по мощности и придают классификации. Бури до К-индекса 4 - это слабые и умеренные магнитные бури, которые почти не ощутимы на Земле.

Бури с показателями выше К-индекса 5 - это бури красного уровня, оказывающие влияние на жизнедеятельность человека и работу электротехники. Чем выше показатель - тем сильнее магнитная буря и ее влияние. При самых высоких показателях (К-индекс 8 или К-индекс 9) возможны полярные сияния.

Когда будут магнитные бури в ноябре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, ноябрь будет спокойным месяцем по сравнению с последними месяцами.

  • 11-12 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
  • 15 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
  • 20 ноября - умеренная магнитная буря, К-индекс 4
  • 24-25 ноября - мощная магнитная буря красного уровня, К-индекс 5

Следует помнить, что все прогнозы ученых - предварительные. Данные могут изменяться очень быстро в зависимости от состояния солнечной активности.

Воздействие магнитной бури на человека

За последние 20 лет ученые провели немало исследований по теме магнитных бурь и некоторые из них подтвердили взаимосвязь между геомагнитной активностью и ухудшением самочувствия человека. В такие дни гораздо больше людей жалуются на состояние здоровья и обращаются к врачам.

Исследования показывают, что магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что вызывает нарушение сна, повышение раздражительности, снижение концентрации и работоспособности.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Быстрая усталость, слабость
  • Нарушение концентрации, снижение трудоспособности
  • Проблемы со сном
  • Агрессия
  • Раздражительность
  • Повышенная тревожность
  • Апатия
  • Депрессивные состояния
  • Ухудшение настроения
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Тошнота
  • Боль в мышцах

Что помогает пережить магнитную бурю

В такие дни следует уделить больше времени отдыху, своему здоровью, соблюдать нормальный распорядок дня и полноценно питаться.

Общие рекомендации от врачей:

  1. Спать 7-9 часов, ложиться и просыпаться в одно и то же время
  2. Сбалансированное питание: легкая пища, много овощей, фруктов, зелени
  3. Ограничения в кофе, энергетиках, острой и вредной пище, алкоголе, курении
  4. Пить достаточно воды
  5. Прогулки на открытом воздухе
  6. Проветривать помещение
  7. Утром поможет зарядка и контрастный душ, вечером - расслабляющая ванна.
  8. Натуральные чаи на травах
  9. Желательно избегать стрессов, ссор
  10. Отдыхать и не ограничить нагрузку

При ухудшении самочувствия - обращаться за помощью врачей

 

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