Магнітні бурі у квітні: чи буде штормити планету на Великдень
Магнітні бурі на вихідних можуть спричинити погіршення самопочуття та головні болі. Вчені дали прогноз на найближчі дні та розповіли, у який день потрібно уважніше поставитися до свого здоров'я.
Коли очікуються магнітні бурі та як захистити свій організм від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Прогноз магнітних бур
За даними NOAA SWPC, геомагнітна ситуація у дні перед та після Великодня виглядає так:
19 квітня (субота): Індекс Kp 3-4. Активна геомагнітна фаза, проте без бурі. У деяких метеочутливих людей можливі симптоми: втома, головний біль, дратівливість. Варто уникати стресів та перевантажень у підготовці до свята.
20 квітня (неділя, Великдень): Індекс Kp 2-3. Спокійна ситуація. День вважається сприятливим для поїздок, відпочинку на природі, спілкування з близькими.
21 квітня (понеділок): Індекс Kp 5. Геомагнітна активність посилюється, ближче до вечора можливі коливання. У другій половині дня люди можуть відчувати погіршення самопочуття та головні болі.
22 квітня (вівторок): Індекс Kp 5. Початкова фаза магнітної бурі G1. Вплив будуть відчувати багато людей на планеті.
Kp - це міжнародна шкала від 0 до 9, що вказує на інтенсивність збурень у магнітному полі Землі. Значення:
- 0-3 - спокій
- 4 - активна фаза
- 5 і більше - починається буря
На практиці навіть G1 може викликати головний біль, порушення сну, підвищення тиску.
Що таке магнітна буря
Магнітна буря - це науково зафіксоване явище. Причина - сонячні викиди (корональні маси), які досягають Землі. Вони взаємодіють із магнітосферою планети та викликають електромагнітні коливання.
Ці викиди не завжди влучають по Землі, але у 2025 році Сонце перебуває у піковій фазі активності. Такі фази трапляються кожні 11 років, і зараз ми якраз у середині одного з таких циклів.
Як магнітні бурі впливають на людину
Вплив залежить від індивідуальної реакції організму, але найчастіші скарги у дні магнітних бур:
- головний біль, мігрень
- підвищення або падіння артеріального тиску
- порушення сну
- запаморочення, шум у вухах
- тривожність, дратівливість
- загострення хронічних захворювань
- проблеми з серцем
У зоні ризику: літні люди, метеозалежні, ті, хто має проблеми із серцем, судинами або нервовою системою.
Як захистити організм в дні магнітних бур
Не перевантажуйте себе - фізично та емоційно.
Пийте багато води - щоб підтримати кровообіг і тиск.
Уникайте алкоголю та енергетиків - навпаки, пийте чай з м’ятою, ромашкою або імбиром.
Зменште вплив екранів перед сном - електромагнітне випромінювання тільки погіршує ситуацію.
Висипайтесь і гуляйте на повітрі - це найкраща профілактика.
Слідкуйте за ліками - якщо приймаєте серцеві або заспокійливі препарати, не змінюйте дозу без консультації з лікарем.
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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center
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