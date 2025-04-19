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Магнітні бурі у квітні: чи буде штормити планету на Великдень

Субота 19 квітня 2025 07:00
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Магнітні бурі у квітні: чи буде штормити планету на Великдень Магнітні бурі з 19 по 22 квітня (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнітні бурі на вихідних можуть спричинити погіршення самопочуття та головні болі. Вчені дали прогноз на найближчі дні та розповіли, у який день потрібно уважніше поставитися до свого здоров'я.

Коли очікуються магнітні бурі та як захистити свій організм від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Прогноз магнітних бур

За даними NOAA SWPC, геомагнітна ситуація у дні перед та після Великодня виглядає так:

19 квітня (субота): Індекс Kp 3-4. Активна геомагнітна фаза, проте без бурі. У деяких метеочутливих людей можливі симптоми: втома, головний біль, дратівливість. Варто уникати стресів та перевантажень у підготовці до свята.

20 квітня (неділя, Великдень): Індекс Kp 2-3. Спокійна ситуація. День вважається сприятливим для поїздок, відпочинку на природі, спілкування з близькими.

21 квітня (понеділок): Індекс Kp 5. Геомагнітна активність посилюється, ближче до вечора можливі коливання. У другій половині дня люди можуть відчувати погіршення самопочуття та головні болі.

22 квітня (вівторок): Індекс Kp 5. Початкова фаза магнітної бурі G1. Вплив будуть відчувати багато людей на планеті.

Kp - це міжнародна шкала від 0 до 9, що вказує на інтенсивність збурень у магнітному полі Землі. Значення:

  • 0-3 - спокій
  • 4 - активна фаза
  • 5 і більше - починається буря

На практиці навіть G1 може викликати головний біль, порушення сну, підвищення тиску.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря - це науково зафіксоване явище. Причина - сонячні викиди (корональні маси), які досягають Землі. Вони взаємодіють із магнітосферою планети та викликають електромагнітні коливання.

Ці викиди не завжди влучають по Землі, але у 2025 році Сонце перебуває у піковій фазі активності. Такі фази трапляються кожні 11 років, і зараз ми якраз у середині одного з таких циклів.

Як магнітні бурі впливають на людину

Вплив залежить від індивідуальної реакції організму, але найчастіші скарги у дні магнітних бур:

  • головний біль, мігрень
  • підвищення або падіння артеріального тиску
  • порушення сну
  • запаморочення, шум у вухах
  • тривожність, дратівливість
  • загострення хронічних захворювань
  • проблеми з серцем

У зоні ризику: літні люди, метеозалежні, ті, хто має проблеми із серцем, судинами або нервовою системою.

Як захистити організм в дні магнітних бур

Не перевантажуйте себе - фізично та емоційно.

Пийте багато води - щоб підтримати кровообіг і тиск.

Уникайте алкоголю та енергетиків - навпаки, пийте чай з м’ятою, ромашкою або імбиром.

Зменште вплив екранів перед сном - електромагнітне випромінювання тільки погіршує ситуацію.

Висипайтесь і гуляйте на повітрі - це найкраща профілактика.

Слідкуйте за ліками - якщо приймаєте серцеві або заспокійливі препарати, не змінюйте дозу без консультації з лікарем.

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Під час написання матеріалу використані джерела: NOAA, NASA, Space Weather Prediction Center

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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