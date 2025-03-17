Магнітні бурі: які дні будуть небезпечними для українців у найближчий тиждень

Магнітні бурі викликають погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті й можуть спричинити збій у роботі різноманітної техніки. Саме тому варто знати, який прогноз дають спеціалісти на найближчий тиждень.

Чи варто українцям очікувати магнітні бурі з 17 по 22 березня та як можна захиститися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітні бурі?

Магнітна буря - це інтенсивні коливання магнітного поля Землі, викликані сонячними спалахами. Під час таких бур космічні частки потрапляють в атмосферу, що може вплинути на здоров’я людей, а також на роботу технічних систем, таких як навігація, зв’язок, електричні мережі.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я?

Магнітні бурі можуть погіршувати самопочуття, спричиняючи головні болі, перепади тиску, слабкість, безсоння та дратівливість. Люди, схильні до серцево-судинних захворювань або метеочутливі, можуть відчувати ще більші дискомфорти.

Основні скарги:

Головний біль

Запаморочення

Мігрень

Нудота

Сонливість вдень

Безсоння вночі

Швидка втома

Порушення концентрації

Зниження працездатності

Підвищення тривожності

Депресивні стани

Агресія

Апатія

Стрибки артеріального тиску

Порушення серцебиття

Прогноз магнітних бур з 17 по 22 березня:

17 березня

Очікується помірна магнітна буря з піковою активністю впродовж дня. Потужність бурі буде помірною (Kp 4), але вона може викликати незначні коливання в технічних системах і підвищену метеочутливість у деяких людей. Це буде короткочасна буря, яка триватиме кілька годин, але її вплив буде малим для більшості людей.

18 березня

Прогнозується спокійніший день з низькою активністю магнітного поля (Kp 2). Можливі незначні зміни, але вони не повинні спричинити серйозних проблем для здоров'я або технічних систем. Це буде день, коли більшість людей не відчує ніякого впливу.

19 березня

Середня магнітна буря з Kp 4. Вона може викликати незначний дискомфорт у чутливих людей - головні болі, перепади тиску, нервозність. Буря буде мати короткий пік активності (приблизно 3-4 години), після чого рівень активності знизиться до помірного.

20 березня

Очікується сильний магнітний шторм (Kp 5). Це може бути найбільш інтенсивний день з магнітними бурями у цьому періоді. Вплив на технічні системи (особливо GPS та мобільні мережі) може бути помітним. Для метеочутливих людей цей день буде важким - можуть виникнути головні болі, болі в серці, порушення сну. Варто бути обережними в плані фізичних навантажень.

21 березня

День зі значною помірною бурею (Kp 4). Вплив на техніку знову буде незначним, але для людей, схильних до метеозалежності, можуть виникнути дискомфортні симптоми, як головні болі або слабкість. Прогнозується коротка пікова активність, що триватиме кілька годин, і швидке зниження рівня бурі.

22 березня

Очікується знову помірна буря (Kp 4) з коротким піковим підйомом вранці. Вплив на здоров'я людей буде мінімальним, хоча чутливі особи можуть відчути легкий дискомфорт. Технічні системи будуть функціонувати без значних збоїв, але на деякі супутникові системи можуть бути тимчасові впливи.

Варто додати, що усі прогнози вчених - попередні, оскільки діяльність Сонця дуже мінлива і ситуація може змінюватися навіть протягом однієї доби. Тому варто слідкувати за оновленими прогнозами та попередженнями про геошторми.

Як захистити себе від магнітних бур?

Відпочинок та релаксація: Важливо більше відпочивати в ці дні. Спокій, правильний сон і низька фізична активність допоможуть зберегти нормальний стан здоров’я.

Моніторинг тиску: Метеочутливі люди повинні уважно стежити за змінами атмосферного тиску та за своїм самопочуттям. Для людей із серцево-судинними захворюваннями краще уникати сильних фізичних навантажень.

Уникання стресу: Магнітні бурі можуть підвищити рівень стресу в організмі. Важливо уникати нервових перевантажень та знайти час для розслаблення.

Захист техніки: Під час сильних бур рекомендується вимикати електронні пристрої, які можуть бути вразливими до коливань магнітного поля.

Як магнітні бурі впливають на технології?

Магнітні бурі можуть порушити роботу навігаційних систем GPS, впливати на мобільний зв'язок, супутникові комунікації, а також на роботу електричних мереж. Це може призвести до тимчасових відключень або зниження ефективності технічних систем.

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