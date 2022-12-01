Магнітні бурі в грудні: дні, до яких точно варто підготуватися

За прогнозами експертів, у грудні на нас може чекати лише одна магнітна буря. Вона триватиме декілька днів і може бути дуже сильною.
Тому Styler ділиться з вами важливими датами, щоб ви вберегли своє самопочуття.
Це пошкодження магнітного поля Землі, які викликають спалахи на Сонці. Зміни в магнітному полі люди часто відчувають на собі через сфери здоров'я та навіть мобільного зв'язку!
Є ті, хто дуже чутливі до подібних змін у магнітному полі та відчувають найменші коливання.
За даними сайту Gismeteo, пік сонячної активності припадатиме саме на 1 та 2 грудня. Причому в перший день місяця вплив на Землю буде значно сильнішим.
Також невеликі збурення спостерігаються 3, 8 і 9 грудня. Тому візьміть на замітку, щоб вчасно подбати про своє самопочуття.
Календар магнітних бур у грудні 2022 (фото: gismeteo.ua)
Вплив магнітних бур проявляється в усіх індивідуально. Дехто може дуже страждати протягом коливань магнітного поля, а хтось почувається, як і раніше. Проте рекомендації самодопомоги універсальні для всіх.
Насамперед потурбуйтеся про правильний сон. Лікарі радять лягати спати за годину до півночі та вставати без будильника.
Не забувайте також про рух: ходіть пішки, плавайте, займайтеся гімнастикою. При цьому не треба надто виснажувати себе в спортзалах різними силовими навантаженнями.
Якщо у вас болить голова, краще відмовтеся від кави та чаю, які містять кофеїн і створюють для організму додатковий стрес. Натомість надайте перевагу трав'яним чаям.
Раніше ми детально розповіли про те, як вберегти організм від впливу сонячних спалахів.
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