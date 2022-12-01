RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Магнитные бури в декабре: дни, к которым точно следует подготовиться

Когда магнитные бури в декабре (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

По прогнозам экспертов, в декабре нас может ожидать только одна магнитная буря. Она продлится несколько дней и может быть очень сильной.

Поэтому Styler делится с вами важными датами, чтобы вы уберегли свое самочувствие.

Что такое магнитная буря?

Это повреждение магнитного поля Земли, вызывающих вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе из-за сфер здоровья и даже мобильной связи!

Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает малейшие колебания.

Когда магнитные бури в декабре?

По данным сайта Gismeteo, пик солнечной активности будет приходиться именно на 1 и 2 декабря. Причем в первый день месяца влияние на Землю будет сильнее.

Также небольшие возмущения наблюдаются 3, 8 и 9 декабря. Поэтому возьмите на заметку, чтобы вовремя позаботиться о своем самочувствии.

Календарь магнитных бурь в декабре 2022 года (фото: gismeteo.ua)

Как помочь себе во время бурь?

Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.

Ранее мы подробно рассказали о том, как уберечь организм от воздействия солнечных вспышек.

Читайте также, как нужно засыпать, чтобы действительно иметь здоровый сон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буряголовная боль