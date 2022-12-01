Магнитные бури в декабре: дни, к которым точно следует подготовиться

Что такое магнитная буря?

Это повреждение магнитного поля Земли, вызывающих вспышки на Солнце. Изменения в магнитном поле люди часто ощущают на себе из-за сфер здоровья и даже мобильной связи!

Есть те, кто очень чувствителен к подобным изменениям в магнитном поле и испытывает малейшие колебания.

Когда магнитные бури в декабре?

По данным сайта Gismeteo, пик солнечной активности будет приходиться именно на 1 и 2 декабря. Причем в первый день месяца влияние на Землю будет сильнее.

Также небольшие возмущения наблюдаются 3, 8 и 9 декабря. Поэтому возьмите на заметку, чтобы вовремя позаботиться о своем самочувствии.

Календарь магнитных бурь в декабре 2022 года (фото: gismeteo.ua)

Как помочь себе во время бурь?

Воздействие магнитных бурь проявляется у всех индивидуально. Некоторые могут очень страдать в течение колебаний магнитного поля, а кто-то чувствует себя по-прежнему. Однако рекомендации самопомощи универсальны всем.

Прежде всего, позаботьтесь о правильном сне. Врачи советуют ложиться спать за час до полуночи и вставать без будильника.

Не забывайте также о движении: ходите пешком, плавайте, занимайтесь гимнастикой. При этом не нужно слишком истощать себя в спортзалах разными силовыми нагрузками.

Если у вас болит голова, лучше откажитесь от кофе и чая, содержащих кофеин и создающих для организма дополнительный стресс. Вместо этого отдайте предпочтение травяным чаям.