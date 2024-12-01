Магнітні бурі у грудні 2024: коли буде штормити і як сильно

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини й у дні сильної сонячної активності можуть бути головні болі, зниження працездатності, сонливість та підвищена втома. Однак є певні поради, які можуть допомогти в такі дні залишатися здоровими.
Коли очікуються магнітні бурі в грудні 2024 року та підтримати свій організм в такі дні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
На Сонці регулярні відбуваються численні вибухи та спалахи, які призводять до викидання у простір великої кількості сонячної енергії.
Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які можуть дуже швидко рухатися у просторі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають сонячними або магнітними бурями.
Усі бурі розрізняють за потужністю й існують слабкі магнітні бурі, помірні та потужні. Стандартна класифікація - за К-індексом. До К-індексу 4 - це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.
Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня. Чим вище показник - тим сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв'язку. А ще - викликати полярні сяйва.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, грудень буде спокійним місяцем у геомагнітному плані. Очікується декілька помірних магнітних бур та одна сильна.
1 грудня - сильна буря з К-індексом 5
6 -7 грудня - помірна магнітна буря з К-індексом 4
8 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3
11 -14 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3
12 грудня - пік бурі, К-індекс 5
16-18 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3
16 грудня - пік бурі, К-індекс 5
19-20 грудня - слабка буря з К-індексом 3
26 -28 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3
Варто додати, що цей прогноз від фахівців - попередні, оскільки точні дати та інтенсивність бур можуть змінюватися залежно від активності Сонця.
Вчені всього світу проводять дослідження на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини.
Деякі з цих досліджень підтверджують такий зв'язок і показують, що люди дійсно почуваються набагато гірше, мають схожі симптоми й частіше звертаються за допомогою лікарів саме у дні магнітних бур.
Також доведено, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.
Часті скарги:
Лікарі переважно дають загальні рекомендації на такі дні та закликають більше відпочивати, дотримуватися нормального режиму дня.
При погіршенні самопочуття - звертатися до лікаря.
Раніше ми писали про те, що лікарі назвали причини ранкового головного болю.
А ще розповідали про те, які ознаки свідчать про зневоднення організму.