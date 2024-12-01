Магнітні бурі у грудні 2024: коли буде штормити і як сильно

Що таке магнітна буря

На Сонці регулярні відбуваються численні вибухи та спалахи, які призводять до викидання у простір великої кількості сонячної енергії.

Вона складається з заряджених частинок - протонів та електронів, які можуть дуже швидко рухатися у просторі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають сонячними або магнітними бурями.

Усі бурі розрізняють за потужністю й існують слабкі магнітні бурі, помірні та потужні. Стандартна класифікація - за К-індексом. До К-індексу 4 - це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.

Усі бурі вище К-індексу 5 - це бурі червоного рівня. Чим вище показник - тим сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв'язку. А ще - викликати полярні сяйва.

Коли очікуються магнітні бурі у грудні 2024

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, грудень буде спокійним місяцем у геомагнітному плані. Очікується декілька помірних магнітних бур та одна сильна.

1 грудня - сильна буря з К-індексом 5

6 -7 грудня - помірна магнітна буря з К-індексом 4

8 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3

11 -14 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3

12 грудня - пік бурі, К-індекс 5

16-18 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3

16 грудня - пік бурі, К-індекс 5

19-20 грудня - слабка буря з К-індексом 3

26 -28 грудня - слабка магнітна буря з К-індексом 3

Варто додати, що цей прогноз від фахівців - попередні, оскільки точні дати та інтенсивність бур можуть змінюватися залежно від активності Сонця.

Вплив магнітної бурі на людину

Вчені всього світу проводять дослідження на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини.

Деякі з цих досліджень підтверджують такий зв'язок і показують, що люди дійсно почуваються набагато гірше, мають схожі симптоми й частіше звертаються за допомогою лікарів саме у дні магнітних бур.

Також доведено, що магнітна буря впливає на біоелектричні процеси в організмі й це може викликати порушення сну, підвищення тривожності, дратівливість, зниження концентрації та працездатності.

Часті скарги:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Порушення концентрації

Спад активності

Швидка втома

Стрибки артеріального тиску

Зниження працездатності

Слабкість

Сонливість

Зміни настрою

Агресія

Дратівливість

Підвищена тривожність

Апатія

Депресивні настрої

Проблеми з серцево-судинною системою

Біль у м'язах

Нудота

Як підтримати організм в дні магнітних бур

Лікарі переважно дають загальні рекомендації на такі дні та закликають більше відпочивати, дотримуватися нормального режиму дня.

Повноцінно висипатися (7-9 годин), лягати та прокидатися в один й той самий час

Збалансовано харчуватися : свіжі фрукти та овочі, зелень, легка та поживна їжа

Дотримуватися водного балансу та пити достатньо води

Відмовитися від енергетиків, великої кількості кави, жирної та шкідливої їжі, алкоголю та сигарет

Гуляти на свіжому повітрі та провітрювати приміщення

Зранку робити зарядку, приймати контрастний душ

Ввечері займатися спокійними справами

Не навантажувати організм фізично

Знизити психоемоційне напруження: уникати сварок, стресів

При погіршенні самопочуття - звертатися до лікаря.