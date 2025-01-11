Магнітні бурі: чи буде "штормити" на вихідних, прогноз

Магнітні бурі 11 та 12 січня

За прогнозами науковців, на вихідних очікуються помірні та слабкі магнітні бурі не вище індексу Кр-5.

11 січня - помірна або слабка магнітна буря, К-індекс 3

12 січня - помірна магнітна буря, К-індекс 4

Ці бурі не досягнуть високих рівнів і, ймовірно, не матимуть значного впливу на самопочуття більшості людей.

Однак метеозалежні особи можуть відчути незначні нездужання, такі як головний біль, підвищена втомлюваність або дратівливість.

Зверніть увагу, що прогнози можуть змінюватися, оскільки сонячна активність міняється декілька раз на добу, тому рекомендується періодично перевіряти оновлення інформації про геомагнітну активність.

Що таке магнітна буря

Спалахи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії, яка складається з частинок - протонів та електронів. Ці частинки мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі в сторону Землі.

Коли вони досягають магнітосфери нашої планети, стається збурення, яке науковці називають магнітними або сонячними бурями.

Який вплив мають магнітні бурі

Бурі бувають різної потужності та розрізняються за своїм впливом. Слабкі та помірні бурі майже не впливають на життєдіяльність людини, їх можуть відчути тільки люди, які більш чутливі до змін погоди та магнітних коливань.

Потужні бурі червоного рівня можуть викликати погане самопочуття у людини та збій у роботі апаратів для зв'язку - радіо, GPRS, супутники.

Які можуть бути проблеми зі здоров'ям:

Головний біль

Мігрень

Туман в голові

Сонливість

Нудота

Зниження концентрації та працездатність

Швидка втома

Дратівливість та агресія

Тривожність

Депресивні стани

Погіршення настрою

Апатія

Біль у м'язах

Проблеми з тиском або серцем

Дослідження підтверджують, що магнітні бурі справді мають вплив на самопочуття людини. Саме у дні магнітних бур люди частіше звертаються до лікарів зі скаргами на погіршення самопочуття.

Одне з досліджень показало, що магнітна буря здатна вплинути на біоелектричні процеси в організмі людини та викликати порушення сну, зниження працездатності та концентрації та підвищення тривожності й дратівливості.

Як підтримати організм в дні магнітних бур

Лікарі дають переважно загальні рекомендації про те, як підтримати організм під час магнітних бур та уникнути погіршення самопочуття. Ці поради містять:

Дотримуватися нормального режиму дня

Більше відпочивати

Пити достатньо води

Дихати свіжим повітрям

Провітрювати приміщення

Гуляти

Обмежити кількість кави, енергетиків, алкоголю, шкідливої їжі

Вечір провести в спокійні атмосфері та без гаджетів

Якщо самопочуття погіршується - обов'язково звернутися за консультацією до лікарів.