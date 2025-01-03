Магнітні бурі: чи буде "штормити" на вихідних, прогноз

Магнітні бурі здатні впливати на самопочуття людини та викликати неприємні наслідки у вигляді головного болю, сонливості та зниження працездатності. Цей рік почався з потужних магнітних бур, які досягли червоного рівня К-індексу 7 та навіть викликали північне сяйво. А що очікує нас у перші вихідні січня?

Чи варто очікувати магнітні бурі 4 та 5 січня та як можна вберегти свій організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дати магнітних бур

У найближчі вихідні, 4-5 січня, очікуються магнітні бурі середньої інтенсивності (К-індекс 3 - К-індекс 4). У суботу можлива помірна магнітна буря, яка може стати більш інтенсивною у неділю, ближче до обіду.

Таке природне явище може впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто чутливий до змін у геомагнітному полі.

Варто зазначити, що усі прогнози фахівців - попередні, оскільки сонячна активність дуже мінлива і непостійна. Тому прогнози можуть бути уточненні, а про серйозні магнітні коливання та потужні магнітні бурі завжди з'являються окремі попередження.

Як виникають магнітні бурі

Постійні спалахи на Сонці призводять до викиду у простір великої кількості заряджених частинок (протонів та електронів). Вони мають здатність швидко рухатися у просторі та досягати магнітосфери Землі.

Коли ці частинки досягають Землі, виникає взаємодія з магнітним полем нашої планети. А через це виникає збурення, яке вчені називають магнітними бурями.

Бурі середньої та помірної потужності можуть викликати невеликі погіршення самопочуття, більш потужні призводять до неприємних наслідків у вигляді головного болю та інших проблем зі здоров'ям.

Також потужні магнітні бурі здатні впливати на роботу різноманітних засобів зв'язку: мобільного та радіозв'язку, GPRS, супутники.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Магнітні бурі можуть викликати такі симптоми:

Головний біль, запаморочення, мігрень

Підвищення артеріального тиску

Відчуття втоми чи дратівливість

Проблеми зі сном

Зниження працездатності, концентрації, втома

Чутливими до магнітних бур можуть бути літні люди, ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою, а також вагітні жінки.

За словами вчених, які вивчають вплив магнітних бур на здоров'я людини, у такі дні дійсно люди частіше скаржаться на здоров'я та звертаються до лікарів за допомогою.

Також, під час одного досліджень доведено, що магнітні бурі впливають на біоелектричні процеси в організмі людини і як наслідок - виникають порушення сну, зниження працездатності та концентрації, можлива підвищена тривожність, дратівливість.

Що робити, щоб уникнути дискомфорту?

Слідкуйте за водним балансом. Пийте більше води, щоб уникнути головного болю.

Уникайте стресу. Практикуйте техніку релаксації, таку як медитація або йога.

Спіть достатньо. Намагайтеся дотримуватися режиму сну, щоб організм міг відновлюватися.

Збалансоване харчування. Віддавайте перевагу легкій і корисній їжі.

Обмежте фізичні навантаження. Дозвольте собі більше часу на відпочинок.

Свіже повітря. Обов'язково робіть прогулянки та провітрюйте приміщення.