Магнітні бурі 22-23 березня: на Україну насувається геошторм

Магнітні бурі у березні, за словами вчених, це абсолютно нормальне явище. Березень традиційно є періодом підвищеної сонячної активності через зміну сезонів та положення Землі відносно Сонця. Найближчі вихідні не стануть виключенням і очікується пік геошторму в суботу.
Що варто знати про магнітні бурі 22-23 березня та як захиститися від їхнього впливу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Магнітна буря - це різке збурення магнітного поля Землі, спричинене викидом сонячної плазми. Такі явища виникають після спалахів на Сонці, які викидають корональні маси в бік нашої планети. Коли заряджені частинки досягають Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, провокуючи бурі.
Серед основних симптомів під час бур:
Найбільше до змін чутливі літні люди, метеозалежні, вагітні та ті, хто має серцево-судинні захворювання.
За даними космічних агентств, на вихідних в Україні прогнозуються дні з підвищеною геомагнітною активністю.
Субота, 22 березня - індекс геомагнітної активності сягне 5 балів за шкалою Kp (G1). Упродовж дня можливі короткі піки до 6 балів (G2), особливо в другій половині дня.
Неділя, 23 березня - активність залишиться на рівні 4-5 балів (G1), проте ближче до вечора прогнозується поступове зниження до 3-4 балів, що відповідає слабкому геомагнітному збуренню.
Метеозалежним людям варто бути уважними в обидва дні, адже коливання можуть спричинити дискомфорт.
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