Магнитные бури 22-23 марта: на Украину надвигается геошторм

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это резкое возмущение магнитного поля Земли, вызванное выбросом солнечной плазмы. Такие явления возникают после вспышек на Солнце, которые выбрасывают корональные массы в сторону нашей планеты. Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, провоцируя бури.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Среди основных симптомов во время бурь:

головная боль

мигрень

тошнота

утомляемость

нарушение сна

апатия, скачки настроения

снижение работоспособности

обострение хронических заболеваний

раздражительность и снижение концентрации

Больше всего к изменениям чувствительны пожилые люди, метеозависимые, беременные и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Прогноз магнитных бурь на 22-23 марта

По данным космических агентств, на выходных в Украине прогнозируются дни с повышенной геомагнитной активностью.

Суббота, 22 марта - индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов по шкале Kp (G1). В течение дня возможны короткие пики до 6 баллов (G2), особенно во второй половине дня.

Воскресенье, 23 марта - активность останется на уровне 4-5 баллов (G1), однако ближе к вечеру прогнозируется постепенное снижение до 3-4 баллов, что соответствует слабому геомагнитному возмущению.

Метеозависимым людям стоит быть внимательными в оба дня, ведь колебания могут вызвать дискомфорт.

Как защитить себя во время магнитных бурь?

Специалисты советуют:

избегать переутомления

больше отдыхать и гулять на свежем воздухе

снизить потребление кофе и алкоголя

нормально питаться

потреблять достаточное количество воды

следить за давлением и пульсом

не перегружать себя физически и эмоционально

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