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Магнитные бури 22-23 марта: на Украину надвигается геошторм

Будут ли магнитные бури "штормить" Украину 22 и 23 марта (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури в марте, по словам ученых, это абсолютно нормальное явление. Март традиционно является периодом повышенной солнечной активности из-за смены сезонов и положения Земли относительно Солнца. Ближайшие выходные не станут исключением и ожидается пик геошторма в субботу.

Что стоит знать о магнитных бурях 22-23 марта и как защититься от их влияния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это резкое возмущение магнитного поля Земли, вызванное выбросом солнечной плазмы. Такие явления возникают после вспышек на Солнце, которые выбрасывают корональные массы в сторону нашей планеты. Когда заряженные частицы достигают Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, провоцируя бури.

Как магнитные бури влияют на самочувствие?

Среди основных симптомов во время бурь:

  • головная боль
  • мигрень
  • тошнота
  • утомляемость
  • нарушение сна
  • апатия, скачки настроения
  • снижение работоспособности
  • обострение хронических заболеваний
  • раздражительность и снижение концентрации

Больше всего к изменениям чувствительны пожилые люди, метеозависимые, беременные и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Прогноз магнитных бурь на 22-23 марта

По данным космических агентств, на выходных в Украине прогнозируются дни с повышенной геомагнитной активностью.

Суббота, 22 марта - индекс геомагнитной активности достигнет 5 баллов по шкале Kp (G1). В течение дня возможны короткие пики до 6 баллов (G2), особенно во второй половине дня.

Воскресенье, 23 марта - активность останется на уровне 4-5 баллов (G1), однако ближе к вечеру прогнозируется постепенное снижение до 3-4 баллов, что соответствует слабому геомагнитному возмущению.

Метеозависимым людям стоит быть внимательными в оба дня, ведь колебания могут вызвать дискомфорт.

Как защитить себя во время магнитных бурь?

Специалисты советуют:

  • избегать переутомления
  • больше отдыхать и гулять на свежем воздухе
  • снизить потребление кофе и алкоголя
  • нормально питаться
  • потреблять достаточное количество воды
  • следить за давлением и пульсом
  • не перегружать себя физически и эмоционально

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