Магнитная буря накрыла Землю: когда может разболеться голова

Магнитная буря красного уровня накрыла Землю утром в четверг, 4 ноября. Специалисты отмечают, что это буря пятого уровня, а значит она может вызвать ухудшение самочувствия даже у абсолютно здоровых людей.
Какие периоды будут опасными и как снизить воздействие магнитной бури – читайте ниже.
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, буря красного уровня накрыла Землю рано утром 4 ноября. Опасное воздействие продлится почти до обеда, а потом она пойдет на спад.
Ночью, около 12 часов, ожидается еще одна вспышка среднего уровня, а следующая – около 6-7 часов утра в пятницу, 5 ноября. Далее снова произойдет вспышка около 12 ночи и еще одна – около 6-7 часов утра в субботу, 6 ноября.
Такие вспышки могут привести к ухудшению самочувствия, головным болям, раздражительности, снижению работоспособности, обострению хронических заболеваний, скачкам артериального давления, проблемам с сердечной деятельностью, повышенной эмоциональности.
Магнитные бури 4-6 ноября
Постарайтесь в такие дни полноценно высыпаться – не менее 7-8 часов в сутки
Пейте больше жидкости и хорошо питайтесь, исключите алкоголь, вредную, острую и жирную пищу.
Снизьте количество кофе, замените его травяными чаями.
Желательно не перегружать организм физическими тренировками, тяжелой работой.
Днем нужно обязательно выйти на свежий воздух и прогуляться.
Утром можно принят контрастный душ, а вечером – расслабляющую ванну.
Не вступайте в конфликты, не выясняйте отношения и не поддавайтесь на агрессию со стороны других людей, держите под контролем эмоции.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, снизить нагрузки и держать под руками необходимые препараты.
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