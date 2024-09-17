Магнітна буря ще вирує: скільки вона триватиме та як протриматися до її закінчення

Потужна магнітна буря вирує над Землею вже майже тиждень і за прогнозами фахівців, вона затягнеться ще на декілька днів. Ця буря досягла К-індексу 7, що може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та впливати на роботу засобів зв'язку.
Що відомо про цю бурю, скільки вона ще триватиме та як знизити ризик її впливу на організм, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Різноманітні спалахи та вибухи, що відбуваються на Сонці регулярно, провокують викид у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які мають здатність швидко рухатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.
Коли ці заряджені частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається магнітною або сонячною бурею.
Магнітні бурі поділяють за їх потужністю: від К-індексу 1 до К-індексу 4 - це помірні та малопомітні бурі, а всі бурі від К-індексу 5 - це потужні бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини. Вони можуть спричинити погіршення самопочуття, загострення хронічних хвороб, а ще впливати на роботу супутників, радіочастот, джерел зв'язку.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря К-індексу 6 накрила Землю у вівторок, 10 вересня. У четвер, 12 вересня, ця буря посилилася до К-індексу 7.
Далі буря трохи ослабла, але вже 15 вересня вона знову досягнула червоного рівня К-індексу 7. На цій відмітці буря протрималася ще 16 вересня.
У вівторок, 17 вересня, ця буря трохи ослабне, але за прогнозами фахівців, вона також буде триматися на червоному рівні, К-індексу 6. Тільки 18 вересня ця буря піде на спад.
Наступна потужна буря червоного рівня зараз прогнозується на кінець місця, 26-27 вересня. Вона досягне К-індексу 5.
Магнітна буря 10-17 вересня 2024 року (Скриншот)
За даними досліджень вчених зі всього світу, магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів.
Як наголошують дослідники, магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі, а це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості.
Найчастіші проблеми:
Лікарі дотримуються загальних рекомендації на дні магнітних бур і радять в такі дні знизити навантаження - як фізичне, так і психоемоційне, більше відпочивати.
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