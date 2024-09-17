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Магнитная буря еще бушует: сколько она продлится и как продержаться до ее окончания

Мощная магнитная буря бурлит уже почти неделю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мощная магнитная буря бушует над Землей уже почти неделю и, по прогнозам специалистов, она затянется еще на несколько дней. Эта буря достигла К-индекса 7, что может вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете и влиять на работу средств связи.

Что известно об этой буре, сколько она еще будет продолжаться и как снизить риск ее воздействия на организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

Различные вспышки и взрывы, происходящие на Солнце регулярно, провоцируют выброс в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), обладающих способностью быстро двигаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая магнитной или солнечной бурей.

Магнитные бури разделяют по их мощности: от К-индекса 1 до К-индекса 4 - это умеренные и малозаметные бури, а все бури от К-индекса 5 - это мощные бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека. Они могут повлечь за собой ухудшение самочувствия, обострение хронических болезней, а также влиять на работу спутников, радиочастот, источников связи.

Что известно о магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря К-индекса 6 накрыла Землю во вторник, 10 сентября. В четверг, 12 сентября, эта буря усилилась к К-индексу 7.

Дальше буря немного ослабла, но уже 15 сентября она снова достигла красного уровня К-индекса 7. На этой отметке буря продержалась еще 16 сентября.

Во вторник, 17 сентября, эта буря немного ослабнет, но по прогнозам специалистов, она также будет держаться на красном уровне, К-индексу 6. Только 18 сентября эта буря пойдет на убыль.

Следующая мощная буря красного уровня сейчас прогнозируется на конец места, 26-27 сентября. Она достигнет К-индекса 5.

Магнитная буря 10-17 сентября 2024 года (Скриншот)

Как магнитная буря может влиять на человека

По данным исследований ученых со всего мира, магнитные бури действительно могут влиять на самочувствие и настроение человека. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на проблемы со здоровьем и обращаются к врачам, в частности, к кардиологам.

Как отмечают исследователи, магнитные поля влияют на биоэлектрические процессы в организме, что приводит к нарушению сна, снижению работоспособности и повышению раздражительности.

Самые частые проблемы:

  • Головные боли
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Нарушение внимания и концентрации
  • Снижение трудоспособности
  • Общая слабость
  • Сонливость днем
  • Бессонница ночью
  • Раздражительность
  • Депрессивные состояния
  • Агрессия
  • Нарушение ритма пульса
  • Прыжки артериального давления
  • Боль в области сердца
  • Повышение тревожности
  • Быстрая усталость
  • Апатия
  • Тошнота
  • Боли в суставах и мышцах

Что помогает снизить влияние магнитной бури

Врачи придерживаются общих рекомендаций на дне магнитных бурь и советуют в такие дни снизить нагрузку - как физическую, так и психоэмоциональную, больше отдыхать.

  • Соблюдать нормальный распорядок дня
  • Нормально спать (не менее 7-9 часов ночью)
  • Полноценно питаться, с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов.
  • Не пропускать приемы пищи
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей
  • Дышать свежим воздухом как можно больше - это насыщает организм кислородом. Поэтому - гулять в парке, во дворе, уехать за город.
  • Обязательно проветривать помещение
  • Утром поможет контрастный душ, вечером - расслабляющая ванна.
  • Спортивные нагрузки должны быть умеренными - замените час на тренажерах плаванием, например.
  • Избегать стрессовых ситуаций, не участвовать в спорах и скандалах
  • Не поддаваться на провокации
  • Больше отдыхать
  • Снизить нагрузку
  • Принимать необходимые лекарства
  • Обращаться к врачам, если самочувствие ухудшается

 

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